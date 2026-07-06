किशोर कुमार नहीं, आर.डी. बर्मन ने गाया था ‘शोले’ का ये ब्लॉकबस्टर गाना, वजह है बेहद दिलचस्प

Sholay Mahbooba-Mahbooba Song: हिंदी फिल्मों में ऐसे कई गाने हैं, जो सालों बाद भी लोगों की जुबान पर हैं. जैसे ही उनकी धुन बजती है, लोग खुद-ब-खुद गुनगुनाने लगते हैं. ऐसा ही एक गाना है ‘महबूबा महबूबा’, जो 1975 में रिलीज हुई फिल्म ‘शोले’ का हिस्सा था. आज भी किसी पार्टी, शादी या स्टेज शो में यह गाना बज जाए तो माहौल बन जाता है. हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सुपरहिट गाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छिपी है.

विदेशी धुन लेकिन गाना नया

दरअसल, ‘महबूबा महबूबा’ की धुन पूरी तरह नई नहीं थी. ये धून ग्रीक सिंगर Mihalis Violaris के 1973 में आए मशहूर गाने Ta Rialia से प्रेरित थी. हालांकि, इसे सीधे तौर पर वहां से नहीं उठाया गया था. इसे संगीतकार R. D. Burman ने उस धुन को आधार बनाकर उसमें भारतीय लोक संगीत, दमदार बीट्स और अपने अनोखे म्यूजिक एक्सपेरिमेंट का ऐसा तड़का लगाया कि यह पूरी तरह नया और अलग गाना बन गया.

आर डी बर्मन ने दी आवाज

इस गाने की सबसे खास बात यह भी रही कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद आर.डी. बर्मन ने अपनी आवाज दी है. उनके अलग अंदाज वाली सिंगिंग ने ‘महबूबा महबूबा’ को एक नई पहचान दी. पर्दे पर हेलन का शानदार डांस और गाने की फिल्मांकन शैली ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया.

दर्शकों के स्वाद पर बदला गया गाना

फिल्मी दुनिया में विदेशी धुनों से प्रेरणा लेने की परंपरा पुरानी रही है लेकिन हर गाना इतिहास नहीं बन पाता. ‘महबूबा महबूबा’ इसलिए खास बन गया क्योंकि आर.डी. बर्मन ने सिर्फ धुन नहीं ली बल्कि उसे भारतीय दर्शकों के स्वाद के हिसाब से पूरी तरह ढाल दिया. गिटार, परकशन और लोक संगीत की झलक ने इसे मूल ग्रीक गाने से बिल्कुल अलग पहचान दी. यही वजह है कि रिलीज के करीब 50 साल बाद भी ‘महबूबा महबूबा’ का जादू बरकरार है.

हेलेन ने किया था दमदार डांस

ये भी कहा जाता है कि इस गाने को पहले किशोर कुमार गाने वाले थे लेकिन बाद में इसे आरडी बर्मन ने ही अपनी आवाज में गाया और अमर बना दिया. इस गाने के बोल आनंद बक्षी ने लिखे थे. इस गाने में हेलेन का शानदार डांस और अमजद खान दिखे थे. ये पुराने दौर का सदाबहार गाना बन गया, जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं.

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