राम बनने के लिए रणबीर ने छोड़ा नॉनवेज, ‘लक्ष्मण’ ने किए ‘रामायण’ से जुड़े कई बड़े खुलासे

नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने बताया कि रणबीर कपूर ने भगवान राम के रोल के लिए कितना त्याग किया.

By: Kavita Rajput | Published: October 25, 2025 10:25:43 AM IST

एक्टर रवि दुबे (Ravie Dubey) ने नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ में काम करने के दौरान हुए अपने अनुभव साझा किए हैं. रवि इस मल्टी स्टारर फिल्म में लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं. वहीं, फिल्म में भगवान राम के लीड रोल में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor)  नजर आएंगे. रवि ने बताया कि इस फिल्म में काम करना एक तरह से यज्ञ में बैठने जैसा था. रवि के अनुसार, फिल्म के लिए सभी ने बहुत मेहनत की थी खासकर रणबीर ने बहुत त्याग किया है. 

रोल जस्टीफाई करने के लिए खुद को बदला 

रवि ने कहा, ‘लक्षमण के रोल ने मुझे बदलकर रख दिया है, रोल को जस्टीफाई करने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा क्योंकि ऑडियंस को ये अच्छी तरह समझ आता है कि आप सच में किरदार को जी रहे हैं या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं. इस रोल के लिए मैंने अपना पूरा रुटीन बदला, सिर्फ मैंने ही नहीं आप रणबीर को देख लीजिये उन्होंने अपने रोल में परफेक्शन लाने के लिए बहुत त्याग किया है. हम सबने, जो कुछ भी हमारे बस में था वो किया ताकि इन कैरेक्टर्स को पूरी ईमानदारी से निभा पाएं. 

राम के किरदार के लिए रणबीर ने छोड़ा नॉनवेज  

इसी साल सितंबर में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं कि फिल्म रामायण में राम का लीड रोल निभा रहे रणबीर ने नॉनवेज खाना और शराब पीना बंद कर दिया था. रणबीर ने इस दौरान सात्विक डाइट फॉलो की थी और वे ध्यान भी लगाते थे ताकि राम के कैरेक्टर को ठीक से निभाने के लिए उन्हें अध्यात्मिक ऊर्जा मिले. आपो बता दें कि रामायण में केजीएफ स्टार यश रावण के रोल में नजर आएंगे. वहीं साई पल्लवी फिल्म में सीता के किरदार में दिखाई देंगीं.  फिल्म की स्टार कास्ट में सनी देओल हनुमान जी के रोल में नजर आएंगे. वहीं, एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और सूर्पनखा के किरदार में दिखाई देंगी.

