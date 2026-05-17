Ravi Mohan-Aarti Ravi: रवि मोहन की एक्स वाइफ आरती रवि ने आरोपों पर दिया जवाब, कहा- सोते हुए शेर को..

Ravi Mohan-Aarti Ravi: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित एक्टर रवि मोहन इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी शादीशुदा जिंदगी में चल रहे विवाद ने अब सार्वजनिक रूप ले लिया है. पिछले कुछ समय से एक्टर और उनकी पत्नी आरती रवि के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब दोनों की ओर से दिए गए बयान और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है.

आरती रवि ने सोशल मीडिया पर दिया बयान

हाल ही में आरती रवि ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया, जिसे एक्टर रवि मोहन के आरोपों का जवाब माना जा रहा है. आरती ने पोस्ट में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने लिखा कि ‘सोते हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए और अगर वो एक मां शेरनी हो, तो भगवान ही बचाए.’ इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि उनकी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल न की जाए. आरती ने साफ संकेत दिए कि यदि जरूरत पड़ी तो वो अपने बच्चों और सम्मान की रक्षा के लिए खुलकर सामने आएंगी और सच दुनिया के सामने रखेंगी.

उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग आरती के सपोर्ट में नजर आए, जबकि कुछ ने दोनों को निजी मामलों को सार्वजनिक न करने की सलाह दी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक दिखे रवि मोहन

दूसरी ओर रवि मोहन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें वो काफी भावुक दिखाई दिए. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में चल रही परेशानियों पर खुलकर बात की. एक्टर ने दावा किया कि उन्हें उनके बच्चों से दूर रखा जा रहा है और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है. रवि मोहन ने ये भी कहा कि जब तक उनका तलाक पूरी तरह फाइनल नहीं हो जाता, तब तक वो किसी नई फिल्म में काम नहीं करेंगे. उनके अनुसार मौजूदा हालात में एक्टिंग करना उनके लिए आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे अपमान और मानसिक तनाव के कारण अब वो धैर्य खो चुके हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर ने ये भी कहा कि लोग उन्हें लंबे समय से ‘पंचिंग बैग’ की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वो चुप नहीं रहेंगे. उनके इस बयान ने फैंस को चौंका दिया.

15 साल पुराना रिश्ता टूटा

रवि मोहन और आरती रवि की शादी साल 2009 में बड़े धूमधाम से हुई थी. बताया जाता है कि शादी से पहले दोनों ने कई वर्षों तक एक-दूसरे को डेट भी किया था. ये जोड़ी लंबे समय तक साउथ इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती रही.

हालांकि साल 2024 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया. इस रिश्ते से उनके दो बेटे हैं, जिनके बारे में रवि मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए भावुक बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.