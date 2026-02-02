Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे

Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे

Rashmika Mandanna Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर अब हलचल तेज है. हर तरफ कपल की सगाई की चर्चाएं तेज हैं. वहीं अब, इस चर्चा को और हवा देते हुए

By: Heena Khan | Last Updated: February 2, 2026 10:47:19 AM IST

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो गई है
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की चर्चा तेज हो गई है


Rashmika Mandanna Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर अब हलचल तेज है. हर तरफ कपल की सगाई की चर्चाएं तेज हैं. वहीं अब, इस चर्चा को और हवा देते हुए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उदयपुर के मशहूर सिटी पैलेस में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. जल्द ही ये कपल अब शादी के बंधन में बंधने वाला है. 

You Might Be Interested In

क्या हो रही रश्मिका-विजय की शादी?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो लड़कियां महल के परिसर में घूमती हुई नजर आ रही हैं, और वेन्यू पर हो रही सजावट की झलक दिखा रही हैं. आपको बता दें इस क्लिप में, वो दावा करती हैं कि ये इंतज़ाम रश्मिका और विजय की ग्रैंड शादी की तैयारियों का हिस्सा हैं.  लीक हुए विज़ुअल्स में तैयारियों का पैमाना करीब से दिखाया गया है, जिसमें स्टेज, फूलों की सजावट और वेन्यू पर चल रहा काम दिख रहा है, जिससे फैंस में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है. वीडियो में फर्श पर रखी झूमरों की कतारें दिख रही हैं, जिन्हें लगाने की तैयारी है, और फिर एक बड़े स्टेज की तरफ कैमरा पैन होता है जिसे तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में वे दावा करते हैं कि यह उसी बहुचर्चित शादी के लिए है.

लॉरेंस गैंग का खौफ! रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार; सामने आया हिला देना वाला CCTV फुटेज

उदयपुर में हो रहा इंतजाम 

वहीं क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “दोस्तों, हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं. हम उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं. और वे महल को सजा रहे हैं. और हमें पता चला है कि यहाँ किसी की शादी हो रही है. और अंदाज़ा लगाइए कौन? कौन हो सकता है? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा. उनकी शादी हो रही है. मैं आपको सजावट दिखाती हूँ. मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ. 2 फरवरी को उनकी शादी हो रही है.”

बांग्लादेश का भारत ने किया बायकॉट! अब दानें-दानें को मजबूर होगा मुस्लिम देश, बजट 2026 में लिया बड़ा फैसला

You Might Be Interested In
Tags: rashmika madannarashmika vijayVijay Devarakonda
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

weekly lucky zodiacs 2 to 8 february 2026 aries leo...

February 1, 2026

समय पर बदल लें घर की ये 6 चीजें, वरना…

January 31, 2026

खाली पेट लौकी का जूस पीने के 6 चमत्कारी फायदें

January 31, 2026

कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से क्यों पीनी चाहिए?

January 31, 2026

OnePlus 15R या Reno15 कौन सा फोन है बेस्ट, जानें...

January 30, 2026

माघ पूर्णिमा 2026 कब है?

January 30, 2026
Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे
Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे
Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे
Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे