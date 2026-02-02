Rashmika Mandanna Vijay Wedding: यहां होगी रश्मिका-विजय की शादी? लीक हुआ वेन्यू की डेकोरेशन का वीडियो, रॉयल अंदाज में लेंगे फेरे

Rashmika Mandanna Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर अब हलचल तेज है. हर तरफ कपल की सगाई की चर्चाएं तेज हैं. वहीं अब, इस चर्चा को और हवा देते हुए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उदयपुर के मशहूर सिटी पैलेस में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. जल्द ही ये कपल अब शादी के बंधन में बंधने वाला है.

क्या हो रही रश्मिका-विजय की शादी?

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दो लड़कियां महल के परिसर में घूमती हुई नजर आ रही हैं, और वेन्यू पर हो रही सजावट की झलक दिखा रही हैं. आपको बता दें इस क्लिप में, वो दावा करती हैं कि ये इंतज़ाम रश्मिका और विजय की ग्रैंड शादी की तैयारियों का हिस्सा हैं. लीक हुए विज़ुअल्स में तैयारियों का पैमाना करीब से दिखाया गया है, जिसमें स्टेज, फूलों की सजावट और वेन्यू पर चल रहा काम दिख रहा है, जिससे फैंस में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है. वीडियो में फर्श पर रखी झूमरों की कतारें दिख रही हैं, जिन्हें लगाने की तैयारी है, और फिर एक बड़े स्टेज की तरफ कैमरा पैन होता है जिसे तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में वे दावा करते हैं कि यह उसी बहुचर्चित शादी के लिए है.

लॉरेंस गैंग का खौफ! रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 4 आरोपी गिरफ्तार; सामने आया हिला देना वाला CCTV फुटेज

उदयपुर में हो रहा इंतजाम

वहीं क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, “दोस्तों, हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं. हम उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं. और वे महल को सजा रहे हैं. और हमें पता चला है कि यहाँ किसी की शादी हो रही है. और अंदाज़ा लगाइए कौन? कौन हो सकता है? रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा. उनकी शादी हो रही है. मैं आपको सजावट दिखाती हूँ. मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ. 2 फरवरी को उनकी शादी हो रही है.”

बांग्लादेश का भारत ने किया बायकॉट! अब दानें-दानें को मजबूर होगा मुस्लिम देश, बजट 2026 में लिया बड़ा फैसला