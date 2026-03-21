Viral Video: अपनी नन्ही फैन को ऐसे मनाते दिखे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जानें क्यों नराज हुई ये क्यूट बच्ची?

Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस Rashmika Mandanna इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी का भरपूर आनंद ले रही हैं. उन्होंने 26 फरवरी 2026 को Vijay Deverakonda के साथ उदयपुर में शादी की थी. ये शादी काफी चर्चाओं में रही और इसकी तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए.

हाल ही में ये कपल एक छोटी फैन की वजह से फिर सुर्खियों में आ गया. इस बच्ची ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने पसंदीदा सितारों के साथ बिताए खास पलों को दिखाती नजर आई. वीडियो में उसने मजाकिया अंदाज में शिकायत की कि सबको लड्डू और खाना खिलाया गया, लेकिन उसे बुलाया नहीं गया.

कपल ने ऐसे मनाया दिल

इस प्यारी शिकायत के बाद Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda ने बच्ची को खास अंदाज में मनाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि रश्मिका उसे लड्डू खिलाती हैं, जबकि विजय उसे चावल परोसते हैं. दोनों का ये स्नेहभरा व्यवहार फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वीडियो की क्यूटनेस लोगों का दिल जीत रही है.

वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में इस मुलाकात को ‘रील से रियल’ तक का सफर बताया गया. बच्ची ने शेयर किया कि विजय के घर पर उनसे मिलना उसके और उसके परिवार के लिए एक यादगार एक्सपीरिएंस रहा. वहां पहुंचते ही उन्हें इतना अपनापन और प्यार मिला कि वे खुद को बिल्कुल घर जैसा महसूस करने लगे. वहीं, रश्मिका की मुस्कान और उनका दोस्ताना स्वभाव इस मुलाकात को और भी खास बना गया.

फैंस को पसंद आई दिल छू लेने वाली मुलाकात

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग न केवल बच्ची की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि दोनों सितारों के विनम्र और स्नेही व्यवहार की भी सराहना कर रहे हैं.