शिव भक्ति में डूबी ग्लैमरस राशा थड़ानी, एक्टिंग के बाद अब किया ये काम; प्रभास ने भी बांधे तारीफों के पुल

Rasha Thadani Singing Debut: बॉलीवुड एक्टर और रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी अपनी आने वाली फिल्म ‘लाइकी लाइका’ (Laikey Laikaa) को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म के गाने ‘चाप तिलक’ (Chaap Tilak) से एक्ट्रेस ने सिंगिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया है.

प्रभास ने की तारीफ

राशा के इस गाने को फैंस काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं. उनकी इस मेहनत की साउथ सुपरस्टार प्रभास ने भी खूब तारीफ की है. उनकी सराहना से खुश होकर राशा ने सोशल मीडिया पर उन्हें थैंक्यू भी कहा है.

प्रभास ने राशा का ‘छाप तिलक’ गाते हुए वीडियो पोस्ट किया और लिखा, “कितना प्यारा सिंगिंग डेब्यू राशा ChaapTilak में आपकी परफॉर्मेंस सच्ची, दिल को छूने वाली और सीधे दिल से निकली हुई है.” उन्होंने आगे कहा, “सफेद दिल वाले इमोजी के साथ बधाई.” राशा ने पोस्ट को री-शेयर किया और एक्टर को धन्यवाद दिया: “प्रभास सर, हमेशा आभारी रहूंगी!!”

राशा ने शेयर की पोस्ट

इसके साथ ही राशा ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह भगवान शिव के साथ कुछ सुकून के पल बिताते हुए नजर आ रही हैं. वह तस्वीरें में पूजा करती दिखाई दे रही हैं. तस्वीरों में वह जल कुंड डुबकी लगाती नजर आ रही है. साथ ही उन्होंने माथे पर भी तिलक लगाया हुआ है. पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि “शिव हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं. छाप तिलक एक ऐसा गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है. मैं तो इम्पैक्ट तिलक छोड़ चला रे- ब्रह्मांडीय नर्तक नटराज को अपनी कला और अपना तिलक अर्पित करना. मैं तो आज फ़लक ओढ़ चला रे- उसका ब्रह्मांड मुझे हमेशा घेरे रहता है. मेरे मन के ताल पे बाजे डमरू- शिव की डमरू की थाप और लय हमेशा मेरे दिल में रहती है.”

एक्टिंग के बाद सिंगिंग में डेब्यू

राशा ने एक्टिंग के बाद अब इस गाने से सिंगिंग के दुनिया में भी कदम रख दिया है. उनके इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म का डायरेक्शन सौरभ गुप्ता ने किया है. इस फिल्म में आपको एक यंग लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है. इस फिल्म को आज की पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?