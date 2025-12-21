आमिर खान से आगे निकले रणवीर सिंह, इस मामले में ‘धुरंधर’ ने ‘पीके’ को छोड़ा पीछे; देश के साथ विदेश में भी कर डाला कमाल

Top 10 Indian films in North America : रणवीर सिंह और आदित्य धर की ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है, नॉर्थ अमेरिका में टॉप 10 भारतीय फिल्मों में शामिल होकर और आमिर खान की ‘पीके’ को पीछे छोड़कर अपना दबदबा बनाए हुए है. फिल्म ने भारत में भी काफी सफलता हासिल की है, जिसका दूसरे हफ्ते का कलेक्शन पहले हफ्ते से ज़्यादा रहा. अब इस कड़ी में फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने फिल्म के दबदबे और परफॉर्मेंस की तारीफ की.

आमिर की पीके को छोड़ा पीछे

रणवीर सिंह और आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर, चाहे भारत हो या नॉर्थ अमेरिका, धीमी होने के मूड में नहीं लग रही है. नॉर्थ अमेरिका (USA+ कनाडा) में फिल्म आधिकारिक तौर पर भारतीय फिल्मों की TOP 10 लिस्ट में शामिल हो गई है, आमिर खान की PK को पीछे छोड़ दिया है. शुक्रवार को USD 662K के मजबूत कलेक्शन के साथ, धुरंधर ने अपना कुल कलेक्शन USD 10.81 मिलियन तक पहुंचा दिया, जो PK के लाइफटाइम नॉर्थ अमेरिका ग्रॉस USD 10.62 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है.

यह इस सर्किट में भारतीय फिल्मों के इतिहास में USD 10 मिलियन का आंकड़ा पार करने वाली सिर्फ 12वीं फिल्म बन गई है. धुरंधर पहले ही इस सर्किट में रणवीर की दूसरी सबसे बड़ी हिट बन गई है, जिसने आलिया भट्ट के साथ करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को पीछे छोड़ दिया है और शनिवार के ट्रेंड को देखते हुए संजय लीला भंसाली की पद्मावत (USD 12.17 मिलियन) जो अभी 9वें स्थान पर है, उसे भी वीकेंड से पहले पीछे छोड़ देगी.

भारत में शानदार प्रदर्शन कर रही फिल्म

भारत में भी फिल्म को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जहां पहले हफ्ते में इसने 207.25 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म ने पहले हफ्ते के कलेक्शन से ज़्यादा कमाई की. दूसरे हफ्ते में आदित्य धर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म ने 253.25 करोड़ रुपये कमाए. और तीसरे वीकेंड के 2 दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 516.5 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे यह भारतीय सिनेमा की 12वीं सबसे बड़ी हिट बन गई है. वीकेंड में फिल्म को संदीप रेड्डी वांगा से तारीफ मिली, जो अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

संदीप रेड्डी वांगा ने जमकर की ‘धुरंधर’ की तारीफ

ट्विटर पर उन्होंने कहा, “धुरंधर एक ऐसे आदमी की तरह बना है जो ज़्यादा बात नहीं करता और मर्दाना रीढ़ की हड्डी रखता है…. धुरंधर टाइटल बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि फिल्म दबंगई और जोश के साथ आगे बढ़ती है. चित्रण बहुत साफ़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. म्यूज़िक, परफॉर्मेंस, स्क्रीनप्ले और डायरेक्शन टॉप क्लास हैं. #अक्षयखन्ना सर और @रणवीरऑफिशियल हवा में घुल गए और बिना किसी दिक्कत के किरदारों में गायब हो गए. सभी को अनकही कुर्बानियों का असली वज़न महसूस कराने के लिए @आदित्यधरफिल्म्स का धन्यवाद.”

धन्यवाद, मेरे प्यारे संदीप…

जवाब में आदित्य धर ने लिखा, “धन्यवाद, मेरे प्यारे संदीप. आपकी तरफ से यह सुनकर बहुत अच्छा लगा. मैंने हमेशा उस निडरता की तारीफ़ की है जिसके साथ आप अपने सिनेमा के साथ खड़े रहते हैं और बिना किसी माफी के, मर्दाना कहानी कहने में आपका विश्वास. धुरंधर को ईमानदारी, संयम और विश्वास के साथ बनाया गया था – आपके शब्द उस सफ़र को चुपचाप सही साबित करते हैं. आपकी जैसी आवाज़ों के लिए आभारी हूँ जो भारतीय सिनेमा को ईमानदार, ज़मीनी और मज़बूत बनाए रखती हैं.

धुरंधर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, गौरव गेरा, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे नाम भी शामिल हैं.

