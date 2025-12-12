Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल

Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल

Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर ने रिलीज के पहले हफ्ते में 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर Sanju और Tiger Zinda Hai जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 12, 2025 3:23:47 PM IST

dhurandhar 1 week collection
dhurandhar 1 week collection


Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की नई फिल्म ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में भारत में 200 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म टीम की रिपोर्ट के अनुसार, पहले हफ्ते का कुल कारोबार लगभग 218 करोड़ रुपये रहा. फिल्म का टिकट कलेक्शन देखकर ये कहा जा सकता है कि ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. खास बात ये है कि फिल्म का सातवां दिन भी पहले दिन की तरह मजबूत रहा. इसका मतलब है कि लोगों का उत्साह रिलीज के बाद भी उतना ही बना हुआ है. 

वहीं अगर हम बात करें रणबीर कपूर की संजू की और टाइगर जिंदा है के पहले हफ्ते के कलेक्शन की तो फिल्म संजू ने पहले हफ्ते 201 करोड़ कमाए थे और सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने 206 करोड़.

रणवीर सिंह का दबदबा

रणवीर सिंह की एक्टिंग और फिल्म की कहानी ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया है. फिल्म की सक्सेस से साफ है कि रणवीर सिंह अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक में कामयाब रहे हैं.

‘धुरंधर’ की ये उपलब्धि केवल रणवीर सिंह के लिए नहीं बल्कि पूरे फिल्म उद्योग के लिए बड़ी खबर है. पहले हफ्ते में इतनी बड़ी कमाई करना यह दिखाता है कि सही कहानी और अच्छे कलाकारों के साथ फिल्में अभी भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकती हैं.

पुरानी फिल्मों को पीछे छोड़ा

पहले सप्ताह के आंकड़ों में धुरंधर ने कुछ पहले से बड़ी चली आ रही फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. उदाहरण के लिए:

Sanju जैसी हिट फिल्म से बेहतर पहली हफ्ते की कमाई दर्ज की.

Tiger Zinda Hai जैसे सुपरहिट को भी पीछे छोड़ते हुए, धुरंधर शीर्ष रिकॉर्ड्स में शामिल हुई.

इन फिल्मों का इतिहास भारतीय सिनेमा में लंबा है, लेकिन धुरंधर ने शुरुआती ट्रेड रिकॉर्ड्स में इन्हें टक्कर दी है.

 

Tags: Dhurandhar box officeDhurandhar collection updateDhurandhar week 1 box officesanjuTiger Zinda Hai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल
Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल
Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल
Dhurandhar 1 Week Collection: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास! ‘संजू’ और ‘टाइगर जिंदा है’ को चटाई धूल