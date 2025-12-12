Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Dhurandhar Banned: इन 6 देशों संग पाकिस्तान में नहीं रिलीज हुई ‘धुरंधर’, क्या है इसकी वजह?

Dhurandhar Banned: ‘धुरंधर’ ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ कमाए, लेकिन इसे कुछ देशों में बैन कर दिया गया. भारत में फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है और मेकर्स ने इसके सीक्वल की घोषणा भी कर दी है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 12, 2025 3:13:32 PM IST

Dhurandhar Banned: आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सातवें दिन भी 27 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कुल कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म की कहानी ‘ऑपरेशन ल्यारी’ से प्रेरित है और दर्शकों को इसकी कहानी, एक्शन और गाने खूब पसंद आ रहे हैं.

 पाकिस्तान और 6 देशों में बैन

हालांकि, फिल्म का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन विवादों के चलते सीमित रहा. पाकिस्तान में फिल्म रिलीज नहीं हुई. साथ ही, खबर है कि इसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में भी रिलीज की मंजूरी नहीं मिली.

एक सूत्र ने बताया कि फिल्म को ‘एंटी-पाकिस्तान’ माना जा रहा है. टीम ने रिलीज के लिए कई प्रयास किए, लेकिन फिल्म की थीम के कारण अनुमति नहीं मिली. अगर फिल्म को गल्फ देशों में रिलीज किया जाता तो ओवरसीज कलेक्शन और अधिक बढ़ सकता था.

 ओवरसीज और घरेलू प्रदर्शन

चार दिनों में फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 44.07 करोड़ रुपये रहा. हालांकि, घरेलू बॉक्स ऑफिस में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया. ओपनिंग वीकेंड में 106.50 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिसमें पहले दिन 27.60 करोड़, दूसरे दिन 33.10 करोड़ और तीसरे दिन 44.70 करोड़ शामिल हैं. चौथे दिन भी 24.30 करोड़ की कमाई हुई, जिससे वीकडे में स्थिरता दिखाई दी.

इसके साथ ही, ये फिल्म 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है, जिसने ‘सैयारा’ को पीछे छोड़ दिया.

 बैन की वजह और इतिहास

भारतीय फिल्मों के लिए ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट के कारण ग्लोबल रिलीज पर असर पड़ा हो. 2025 में ‘फाइटर’ को भी अधिकांश गल्फ देशों में बैन किया गया था. इसके अलावा, ‘स्काई फोर्स’, ‘द डिप्लोमैट’, ‘आर्टिकल 370’, ‘टाइगर 3’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ जैसी फिल्मों को मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में रिलीज नहीं करने दिया गया.

आदित्य धर की डेब्यू फिल्म ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ भी इसी कारण गल्फ देशों में रिलीज नहीं हुई थी.

 आगे का सफर: धुरंधर 2

बैन के बावजूद, फिल्म के मेकर्स ने सीक्वल ‘धुरंधर 2’ की घोषणा कर दी है. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. उसी दिन यश की ‘टॉक्सिक’ भी आएगी. दो बड़ी फिल्मों के एक साथ रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा.

 

