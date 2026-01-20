Dhurandhar 2 के टीजर को सेंसर बोर्ड ने दे दिया बड़ा खिताब, बॉर्डर 2 के पर्दे पर रणवीर लगाएंगे आग

Dhurandhar Part 2 Title: साल 2025 में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने धमाल मचा दिया. फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला. धुरंधर की कमाई ने इतिहास रच दिया है. फिल्म ने साबित कर दिया है कि जब कहानी दमदार हो तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है. धुरंधर अब भी कमाई कर रही है. फिल्म के अगले पार्ट के रिलीज होने की तैयारी चल रही हैं. धुरंधर 2 आने वाले 19 मार्च को (Dhurandhar 2 Release) रिलीज होने वाली है. इस बीच अब फिल्म के टीजर से जुड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है.

‘धुरंधर 2’ के टीजर

फिल्ममेकर आदित्य धर (Aditya Dhar) को दर्शकों के बारे में अच्छे से पता है. वह अपने दर्शकों को नाराज नहीं करना चाहते हैं. ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ (Dhurandhar 2 The Revenge) के टीजर को काफी खतरनाक बनाया गया है. इस टीजर को सेंसर बोर्ड से A सर्टिफिकेट मिल गया है.

1 मिनट 48 सेकेंड का है टीजर

न्यूज 18 शोशा की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 19 जनवरी को फिल्म के टीजर को पास किया है. फिल्म को अब A सर्टिफिकेट मिल गया है. इस टीजर की ड्यूरेशन करीब 1 मिनट 48 सेकेंड बताई जा रही है.

खून-खराबे से भरा टीजर