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40 करोड़ हर्जाने के साथ… फिल्म संस्था ने लगाया रणवीर सिंह पर बैन; फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 विवाद में फंसे एक्टर

Ranveer Singh Ban: एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने बैन लगा दिया है. यह फैसला सोमवार शाम को फिल्ममेकर-एक्टर-म्यूजिशियन फरहान अख्तर के साथ 'डॉन 3' को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुनाया गया.

By: Shristi S | Published: May 25, 2026 6:19:18 PM IST

फिल्म संस्था ने लगाया रणवीर सिंह पर बैन; फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 विवाद में फंसे एक्टर
फिल्म संस्था ने लगाया रणवीर सिंह पर बैन; फरहान अख्तर के साथ डॉन 3 विवाद में फंसे एक्टर


Don 3 Controversy: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बैन लगा दिया है. यह फैसला सोमवार शाम को फिल्ममेकर-एक्टर-म्यूजिशियन फरहान अख्तर के साथ ‘डॉन 3’ को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुनाया गया. 

एक्टर के अचानक फिल्म छोड़ने के बाद फरहान ने वर्कर्स बॉडी से संपर्क किया था. ऐसे में चलिए विस्तार से इस विवाद की पूरी कहानी क्या है.

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FWICE ने ‘डॉन 3’ विवाद को लेकर रणवीर सिंह पर बैन लगाया

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘डॉन 3’ विवाद को लेकर फरहान के संपर्क करने के बाद FWICE ने रणवीर के खिलाफ ‘नॉन-कोऑपरेशन’ (असहयोग) का निर्देश जारी किया है. सोमवार को हुई एक मीटिंग के बाद सुनाए गए इस फैसले में, फिल्म बॉडी ने फिल्म इंडस्ट्री को निर्देश दिया है कि एक्टर के फिल्म छोड़ने के बाद वे उनके साथ काम न करें.  फिल्ममेकर ने रणवीर के खिलाफ कानूनी केस दायर किया है और इस मामले को FWICE के पास ले गए हैं.

इससे पहले, वर्कर्स बॉडी ने एक बयान जारी कर बताया था कि यह शिकायत ‘इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन’ (IFTDA) के जरिए दी गई थी, जिसके फरहान सदस्य हैं. फिल्म बॉडी ने बताया कि सोमवार को सुनाए गए फैसले पर पहुंचने से पहले उसने शिकायत और उससे जुड़े हालात की जांच की थी.  बयान में कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, FWICE इस मामले पर आधिकारिक तौर पर बात करेगा और शिकायत तथा संबंधित हालात की जांच करने के बाद अपना पक्ष और फैसला बताएगा.

‘डॉन 3’ को लेकर क्यों चल रहा है विवाद?

शाहरुख खान स्टारर ‘डॉन’ (2006) और ‘डॉन 2’ (2011) के रीबूट के बाद, 2023 में यह घोषणा की गई थी कि रणवीर फरहान की फिल्म ‘डॉन 3’ की कमान संभालेंगे. दिसंबर 2025 में रणवीर, फरहान और एक्सेल एंटरटेनमेंट के रितेश सिधवानी के बीच विवाद की खबरें सामने आईं, जब कहा गया कि एक्टर ने अचानक फिल्म छोड़ दी थी. यह सब उनकी आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की सफलता के ठीक बाद हुआ था.

रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक्टर ने स्क्रिप्ट में बदलाव की मांग की थी, जो मेकर्स को रास नहीं आई. इन सबके बीच, यह भी चर्चा थी कि फरहान रणवीर की जगह ऋतिक रोशन को ले सकते हैं, जिसे ‘वॉर’ एक्टर ने गलत बताया. ऋतिक ने ‘डॉन 2’ में एक कैमियो भी किया था, जिससे इन अफवाहों को और हवा मिली.

फरहान रणवीर से ₹40 करोड़ के हर्जाने की मांग कर रहे

फरहान रणवीर से ₹40 करोड़ के हर्जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म पहले ही प्री-प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुकी थी. खबरों के मुताबिक, यह मामला प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया के पास ले जाया गया था, लेकिन गिल्ड ने दोनों पक्षों को सलाह दी कि वे कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझा लें.

हाल ही में फरहान ने THR India से बात करते हुए इस विवाद पर भी अपनी राय रखी और कहा, मैंने जो सीखा है, वह यह है कि आप कभी भी किसी भी चीज की उम्मीद न करें. जब तक कोई चीज फ़िल्म में शामिल न हो जाए, तब तक आप उसे पक्का नहीं मान सकते. आपको किसी न किसी मोड़ पर यह एहसास हो ही जाता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी आएगा, जो थोड़ा मुश्किल भरा होगा. आपका अब तक का सफर अच्छा रहा है. कोई बात नहीं, बस इसे सहजता से स्वीकार कर लें. कभी-कभी, जब काम में रुकावटें आती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे बस वापस एक्टिंग पर लौट जाना चाहिए. तब मुझे इन सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा.

Tags: don 3farhan akhtarhome-hero-pos-1ranveer singh
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