Randeep Hooda-Lin Laishram baby shower: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के बेबी शॉवर की फोटोज हुई वायरल, फैंस बोले- वाहहह..

Randeep Hooda-Lin Laishram baby shower: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम अपने आने वाले बच्चे का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं. कपल ने बेबी शॉवर का आयोजन किया जिसकी प्यारी फोटोज अभी वायरल हो रही है-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 27, 2026 5:18:52 PM IST

Randeep Hooda-Lin Laishram baby shower: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम अपने जीवन के एक नए और खूबसूरत दौर में कदम रखने जा रहे हैं. ये जोड़ी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रही है और दोनों की खुशी साफ झलक रही है.

नवंबर में लिन लैशराम ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी. इसके बाद से ही उनके चाहने वाले इस खास सफर से जुड़ी हर झलक देखने के लिए उत्सुक हैं. हाल ही में लिन के बेबी शॉवर की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया.

 सादगी भरा बेबी शॉवर

बेबी शॉवर का आयोजन बहुत ही निजी और सादे तरीके से किया गया था. इसमें सिर्फ करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. ये छोटा सा समारोह प्यार, अपनापन और खुशियों से भरा हुआ था, जिसने इसे और भी खास बना दिया.

 साड़ी में नजर आईं लिन

इस मौके पर लिन लैशराम ने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, जिसे उन्होंने लाल कढ़ाई वाले ब्लाउज के साथ सजाया. उनका लुक बेहद सादा और सुंदर था. घर को फूलों और मालाओं से सजाया गया था, जिससे माहौल और भी खुशनुमा लग रहा था.

 तस्वीरों में दिखी मस्ती  

एक तस्वीर ने खास तौर पर सबका ध्यान खींचा, जिसमें रणदीप और लिन पीठ से पीठ लगाए बैठे हैं और छोटे-छोटे बेबी सॉक्स को खिलौना बंदूक की तरह पकड़े हुए हैं. ये तस्वीर उनके बीच की दोस्ती, मस्ती और आने वाले बच्चे को लेकर उत्साह को दिखाती है.

 फैंस ने दी ढेरों शुभकामनाएं

इन तस्वीरों पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया. किसी ने लिन को अच्छी मां बनने की शुभकामनाएं दीं, तो किसी ने उनकी चमकती मुस्कान की तारीफ की. हर तरफ से दुआएं और आशीर्वाद मिलते नजर आए.

 थिएटर से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप ‘मोटली’ में हुई थी. पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया.

कुछ समय तक एक-दूसरे को जानने के बाद, दोनों ने साल 2023 में मणिपुर के इंफाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाजों से शादी की थी. उनकी शादी सादगी और संस्कृति से जुड़ी हुई थी.

सालगिरह पर किया था प्रेग्नेंसी का ऐलान

अपनी दूसरी शादी की सालगिरह पर इस जोड़े ने एक खास तस्वीर के साथ प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी. जंगल में अलाव के पास बैठी उनकी तस्वीर के साथ लिखा गया संदेश उनके नए सफर की झलक देता है.

 

