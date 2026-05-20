Ranbir Kapoor Car Collection: लग्जरी कारों के दीवाने हैं रणबीर कपूर! गैराज में मौजूद Mercedes G63 से Audi A8 तक; यहां देखें लिस्ट

Ranbir Kapoor Car Collection: बॉलीवुड एक्टर और कपूर खानदार के वारिस रणबीर कपूर इन दिनों अपनी बिग बजट फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में है. एक्टर अपनी शानदार लाइफस्टाइल को लेकर जाने जाते हैं. लेकिन उन्होंने जब से फिल्मों में कदम रखा है, तब से वह अपना हर खर्चा खुद करते हैं. रणबीर कपूर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. उनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल, शानदार घर और गाड़ियां भी मौजूद हैं. आज हम आपके लिए रणबीर की शानदार गाड़ियों का कलेक्शन लेकर आए हैं.

कई लग्जरी कारों का कलेक्शन

Mercedes-Benz G63 AMG – यह एक दमदार लग्जरी SUV है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 2.28 करोड़ रुपये है. इसमें 4.0-लीटर V8 बिटर्बो इंजन मिलता है.

Bentley Continental GT – रणबीर के पास यह शानदार स्पोर्ट्स कार भी है. इसकी कीमत 5 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है.

Land Rover Range Rover Autobiography – यह एक प्रीमियम लग्जरी SUV है, जिसकी कीमत करीब 3.27 करोड़ रुपये है.

Audi A8 L – रणबीर के कार कलेक्शन में यह लग्जरी सेडान भी शामिल है. इसकी कीमत लगभग 1.71 करोड़ रुपये है.

Audi R8 – यह एक स्पोर्टी और बेहद स्टाइलिश कार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत करीब 2.72 करोड़ रुपये है.

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जल्द इस फिल्म में नजर आएंगे रणबीर कपूर

रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चाओं में है. वह इस फिल्म में प्रभू श्रीराम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. इसमें साई पल्लवी उनके साथ सीता के किरदार में नजर आएंगे. वहीं साउथ स्टार यश रावण के अवतार में दिखाई देंगे. फिल्म के पहले टीजर को देख दर्शक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म रामायण की स्टार कास्ट

रवि दुबे (लक्ष्मण), सनी देओल (हनुमान), मोहित रैना (भगवान शिव), काजल अग्रवाल (मंदोदरी), रकुल प्रीत सिंह (शूर्पणखा), लारा दत्ता (कैकेयी) और अरुण गोविल (राजा दशरथ)

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