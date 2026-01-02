रणबीर कपूर के ब्रांड Arks का क्या है मतलब, एक्टर ने कर दिया खुलासा..!

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने अपने लाइफस्टाइल ब्रांड ARKS के नाम को लेकर फैली अफवाहों पर साफ शब्दों में बात की है. सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही थी कि ब्रांड का नाम उनकी पत्नी आलिया भट्ट और बेटी राहा कपूर से जुड़ा हो सकता है. लेकिन रणबीर ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं है.

उन्होंने ब्रांड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फैक्ट्री का दौरा करते हुए ARKS के बारे में खुलकर जानकारी दी.

नाम को लेकर कई कयास

वीडियो में रणबीर ने बताया कि ब्रांड की शुरुआत केवल स्नीकर से हुई थी. पहले वे इसे रणबीर कपूर शू के नाम से लॉन्च करना चाहते थे. उन्होंने कई नामों पर विचार किया, जैसे रणबीर कपूर स्टूडियो, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नाम का कोई खास मतलब जरूरी नहीं है. रणबीर ने कहा, ARKS नाम सुनते ही और लोगो देखते ही सब कुछ फिट हो गया. बस यह नाम सही लगा.

जीजा भरत साहनी का योगदान

रणबीर ने ये भी बताया कि ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले उनके जीजा, भरत साहनी की थी, जो अब ARKS का हिस्सा बन चुके हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम के पीछे कोई एक विशेष कारण नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग-अलग मायने हैं.

ब्रांड के भविष्य की योजना

42 साल के रणबीर ने अपनी पर्सनल ग्रोथ और ब्रांड के भविष्य पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि उम्र के साथ उनकी मटेरियल चीजों में दिलचस्पी कम हो गई है, लेकिन अच्छी टी-शर्ट या डेनिम जैकेट हमेशा पहनने लायक होती है.

रणबीर ने बताया कि उनका लक्ष्य ARKS को एथलीजर, अंडरवियर और फर्नीचर जैसी चीजों तक बढ़ाना है. उनका उद्देश्य केवल कपड़े नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल अनुभव देना है.

ARKS की शुरुआत

ARKS ब्रांड की शुरुआत पिछले साल हुई थी. लॉन्च के समय इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें रणबीर रात में घास पर लेटे तारों को देखते हुए ARKS का सिंबल बनाते दिखे. पोस्ट में लिखा था, संस्थापक से मिलिए वह सोशल मीडिया पर नहीं हैं.

इस वीडियो पर आलिया भट्ट ने फायर इमोजी पोस्ट किया, जबकि रणबीर की मां नीतू कपूर ने उन्हें गुड लक लिखा.