‘शोले जैसा कुछ फिर नहीं बन सकता’, 50 साल बाद भी सीक्वल के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए रमेश सिप्पी

Sholay 50 years: 2025: रमेश सिप्पी (Ramesh Sippy) के लिए बेहद खास साल रहा है. अगस्त में उनकी मास्टरपीस शोले (Sholay) ने रिलीज के 50 साल पूरे किए. दशकों से सिप्पी को ‘शोले के निर्देशक’ के रूप में जाना जाता है. यह टैग उन्हें गर्व से सजता है, लेकिन कभी बोझ नहीं बनता. सिप्पी कहते हैं, “मैंने कभी शोले को पीछे छोड़ने का दबाव महसूस नहीं किया. हर फिल्म की अपनी अलग पहचान होनी चाहिए. मैं सफलता का पीछा नहीं करता, मैं प्रेरणा का पीछा करता हूं.”

वास्तव में, प्रेरणा फिर से सिप्पी को छू गई है. 2020 में उनकी पिछली डायरेक्शन फिल्म शिमला मिर्ची के बाद वे एक बार फिर निर्देशक की कुर्सी पर लौट रहे हैं. “मैं एक नया प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ. यह अभी शुरुआती स्टेज में है. मैंने हमेशा माना है कि किसी आइडिया के प्रति पूरी तरह सुनिश्चित होने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए. जब मैं निश्चित हो जाऊंगा, आप घोषणा सुनेंगे,” वे आगे की जानकारी दिए बिना कहते हैं. हालांकि चर्चा है कि यह एक एक्शन फिल्म होगी, सिप्पी फिलहाल केवल इतना ही बताते हैं, “मैं इसे राइटर्स के साथ आकार दे रहा हूं.”

फिल्म का रिस्टोर्ड वर्जन

सिप्पी अपने 1975 के क्लासिक की बातें खुलकर करते हैं. शोले में संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी और अमजद खान ने अभिनय किया था. 50 साल पूरा होने पर फिल्म का रिस्टोर्ड वर्जन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया. देशभर के कई फिल्म फेस्टिवल्स में भी विशेष स्क्रीनिंग हुई. सिप्पी कहते हैं, “यह अनुभव बेहद भावनात्मक था. जब हम फिल्म बना रहे थे, हमें नहीं पता था कि यह क्या बन जाएगी. टोरंटो में फुल हाउस के साथ शोलय देखना और दर्शकों की वही प्रतिक्रिया पाना, जो 1975 में भारतीय दर्शकों ने दी थी, बहुत ही दिल को छू लेने वाला था.”

‘हमने कहानी को सरल रखा’

शोले की स्थायी लोकप्रियता का रहस्य सिप्पी बताते हैं, सादगी और ईमानदारी. “हमने कहानी को सरल रखा, जहां जरूरी था वहां ड्रामा, और जहां जरूरत थी वहां ह्यूमर और गर्मजोशी. सलीम-जावेद का स्क्रिप्ट शानदार था, कलाकारों ने पूरी सच्चाई के साथ अभिनय किया और आर.डी. बर्मन का संगीत इसे और यादगार बना गया.” आज की सिनेमा संस्कृति में शोले के सिक्सेज और स्पिन-ऑफ्स हो सकते थे, लेकिन सिप्पी ने कभी ऐसा नहीं सोचा. “शोले वैसे ही परफेक्ट है. 50 साल बाद भी दर्शकों की प्रतिक्रिया वैसी ही है. कुछ फिल्मों को छेड़ना जरूरी नहीं.”