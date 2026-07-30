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रामायण ट्रेलर में हनुमान क्यों नहीं दिखे? सनी देओल की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, सामने आई बड़ी वजह

Ramayan trailer: नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म रामायण का 4 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया. रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की झलक ने दर्शकों को प्रभावित किया, लेकिन हनुमान की भूमिका निभा रहे सनी देओल की गैरमौजूदगी ने फैंस को हैरान कर दिया.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 30, 2026 2:54:29 PM IST

रामायण ट्रेलर में सबसे बड़ा सवाल बना सनी देओल का गायब होना
रामायण ट्रेलर में सबसे बड़ा सवाल बना सनी देओल का गायब होना


Ramayan trailer: नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण का ट्रेलर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई. रणबीर कपूर (भगवान राम), यश (रावण) और साई पल्लवी (माता सीता) के लुक और विजुअल्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा. हालांकि ट्रेलर खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल आखिर कहां हैं? करीब 4 मिनट 10 सेकंड लंबे ट्रेलर में लगभग सभी प्रमुख किरदारों की झलक दिखाई गई, लेकिन सनी देओल का न तो कोई दृश्य नजर आया और न ही उनकी आवाज सुनाई दी. इसी बात ने फैंस को सबसे ज्यादा हैरान और उत्सुक कर दिया.

ट्रेलर की नहीं, हनुमान की कमी से निराश हुए फैंस

रामायण का ट्रेलर विजुअली शानदार माना जा रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली. लेकिन ट्रेलर खत्म होने के बाद दर्शकों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि हनुमान का किरदार पूरी तरह गायब रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब फिल्म के लगभग सभी अहम पात्रों की झलक दिखाई गई, तो फिर सनी देओल को ट्रेलर से क्यों दूर रखा गया. कई लोगों ने मेकर्स से इसकी वजह भी पूछी.

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कई थ्योरी

मेकर्स की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोग इसे फिल्म की मार्केटिंग रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मेकर्स हनुमान के किरदार का सरप्राइज फैक्टर बरकरार रखना चाहते हैं. सनी देओल और फिल्म से जुड़े पुराने इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर फैंस अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं.

 वाल्मीकि रामायण की कहानी से जुड़ी हो सकती है वजह

 फिल्म की कहानी दो भागों में रिलीज की जा रही है. वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान की मुलाकात श्रीराम और लक्ष्मण से सीता हरण के बाद ऋष्यमूक पर्वत पर होती है, जब दोनों भाई माता सीता की खोज कर रहे होते हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला भाग सीता हरण तक की कहानी को दिखाएगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहले पार्ट में हनुमान का किरदार बहुत सीमित हो या फिर बिल्कुल अंत में दिखाई दे. यही वजह हो सकती है कि मेकर्स ने ट्रेलर में सनी देओल की झलक नहीं दिखाई.

 सनी देओल ने खुद दी थी शूटिंग की जानकारी

 
दिल्ली में आयोजित ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सनी देओल ने अपने किरदार को लेकर बातचीत की थी. उस समय वह क्लीन शेव लुक में नजर आए थे. सनी ने बताया था कि उन्होंने हाल ही में फिल्म की शूटिंग शुरू की है और अभी उनका लंबा शूटिंग शेड्यूल बाकी है. उनके इस बयान के बाद भी यह माना जा रहा है कि हनुमान का किरदार फिल्म के दूसरे भाग में अधिक प्रमुखता के साथ दिखाई देगा.
 

क्या रिलीज से पहले मिलेगा हनुमान का टीजर?

 
फिल्म को लेकर एक और संभावना यह भी जताई जा रही है कि मेकर्स रिलीज से पहले हनुमान के किरदार का अलग टीजर जारी कर सकते हैं. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सनी देओल की पहली झलक सीधे फिल्म के क्लाइमैक्स या पहले पार्ट के अंत में दिखाई जा सकती है, जिससे दूसरे भाग के लिए दर्शकों की उत्सुकता और बढ़े.
 

कब रिलीज होगी रामायण?

 
नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी रामायण दो भागों में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले वर्ष रिलीज किया जाएगा.

फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है. शानदार विजुअल्स, दमदार स्टारकास्ट और बड़े बजट के चलते फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ है. अब देखना होगा कि रिलीज के बाद यह बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाती है.

Tags: ramayan trailer
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