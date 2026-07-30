रामायण ट्रेलर में हनुमान क्यों नहीं दिखे? सनी देओल की गैरमौजूदगी ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी, सामने आई बड़ी वजह

Ramayan trailer: नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण का ट्रेलर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया. ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई. रणबीर कपूर (भगवान राम), यश (रावण) और साई पल्लवी (माता सीता) के लुक और विजुअल्स ने दर्शकों का ध्यान खींचा. हालांकि ट्रेलर खत्म होते ही सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल आखिर कहां हैं? करीब 4 मिनट 10 सेकंड लंबे ट्रेलर में लगभग सभी प्रमुख किरदारों की झलक दिखाई गई, लेकिन सनी देओल का न तो कोई दृश्य नजर आया और न ही उनकी आवाज सुनाई दी. इसी बात ने फैंस को सबसे ज्यादा हैरान और उत्सुक कर दिया.

ट्रेलर की नहीं, हनुमान की कमी से निराश हुए फैंस

रामायण का ट्रेलर विजुअली शानदार माना जा रहा है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली. लेकिन ट्रेलर खत्म होने के बाद दर्शकों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही कि हनुमान का किरदार पूरी तरह गायब रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब फिल्म के लगभग सभी अहम पात्रों की झलक दिखाई गई, तो फिर सनी देओल को ट्रेलर से क्यों दूर रखा गया. कई लोगों ने मेकर्स से इसकी वजह भी पूछी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कई थ्योरी

मेकर्स की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोग इसे फिल्म की मार्केटिंग रणनीति मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मेकर्स हनुमान के किरदार का सरप्राइज फैक्टर बरकरार रखना चाहते हैं. सनी देओल और फिल्म से जुड़े पुराने इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर फैंस अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं.

वाल्मीकि रामायण की कहानी से जुड़ी हो सकती है वजह

फिल्म की कहानी दो भागों में रिलीज की जा रही है. वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान की मुलाकात श्रीराम और लक्ष्मण से सीता हरण के बाद ऋष्यमूक पर्वत पर होती है, जब दोनों भाई माता सीता की खोज कर रहे होते हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म का पहला भाग सीता हरण तक की कहानी को दिखाएगा. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पहले पार्ट में हनुमान का किरदार बहुत सीमित हो या फिर बिल्कुल अंत में दिखाई दे. यही वजह हो सकती है कि मेकर्स ने ट्रेलर में सनी देओल की झलक नहीं दिखाई.