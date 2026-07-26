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‘रामायण’ के प्रमोशन का नया अंदाज! SDCC में मेकर्स ने बांटे सोने के शंख? वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

Ranbir Kapoor Ramayan: रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण' का ट्रेलर अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन SDCC 2026 में इसकी विशेष स्क्रीनिंग हुई. इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि मेकर्स ने भारतीय मूल के मेहमानों को सोने के शंख उपहार में दिए.

By: Ranjana Sharma | Published: July 26, 2026 6:17:53 PM IST

'रामायण' के मेकर्स ने मेहमानों को दिया खास तोहफा
'रामायण' के मेकर्स ने मेहमानों को दिया खास तोहफा


Ranbir Kapoor Ramayan:  रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण’ अपनी रिलीज से पहले ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हो रही इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रमोशन में मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 में फिल्म का ट्रेलर चुनिंदा दर्शकों को दिखाया गया, जिसे शानदार प्रतिक्रिया मिली. इसी बीच इवेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मेकर्स ने भारतीय मूल के मेहमानों को सोने से बने शंख उपहार में दिए. हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

SDCC में दिखाया गया ‘रामायण’ का ट्रेलर

हालांकि फिल्म का ट्रेलर अभी आम दर्शकों के लिए रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 में मौजूद चुनिंदा दर्शकों को इसकी विशेष स्क्रीनिंग कराई गई. वहां मौजूद ऑडियंस ने ट्रेलर को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और फिल्म के विजुअल्स व भव्यता की काफी सराहना की.

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वायरल वीडियो में दिखा ‘सोने का शंख’

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ‘रामायण’ इवेंट में मिले गिफ्ट को दिखाती नजर आती है. वीडियो में वह कमल के फूल से सजे गुलाबी रंग के बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर ‘रामायण’ टीम का एक संदेश और सुनहरे रंग का शंख दिखाई देता है. इस शंख पर बारीक नक्काशी की गई है और इसे रामायण की थीम से प्रेरित बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या यह फिल्म के मेकर्स की ओर से दिया गया आधिकारिक उपहार है.

वायरल दावे की नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि

हालांकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिल्म के निर्माताओं की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में दिखाया गया उपहार वास्तव में मेकर्स की ओर से दिया गया था या नहीं.

रिलीज डेट बदलने की खबरों पर लगाया विराम

सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के दौरान मेकर्स ने यह भी साफ कर दिया कि फिल्म की रिलीज डेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. पहले भाग ‘रामायण: पार्ट 1’ को तय कार्यक्रम के अनुसार दिवाली 2026 पर रिलीज किया जाएगा.

स्टारकास्ट में नजर आएंगे कई बड़े सितारे

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि केजीएफ स्टार यश रावण के किरदार में दिखाई देंगे. साई पल्लवी माता सीता का रोल निभा रही हैं. इसके अलावा सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में दिखाई देंगी. फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी अहम भूमिकाओं में हैं.

हनुमान जयंती पर जारी हुआ था पहला टीजर

इस साल अप्रैल में हनुमान जयंती के अवसर पर फिल्म का पहला परिचयात्मक टीजर ‘रामा’ जारी किया गया था. करीब 2 मिनट 38 सेकंड लंबे इस टीजर में पहली बार रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिखाया गया था. टीजर को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और इसे CBFC की ओर से ‘U’ सर्टिफिकेट भी मिला था.

दो भागों में रिलीज होगी ‘रामायण’

निर्माता इस फिल्म को दो भागों में रिलीज करने की योजना बना चुके हैं. ‘रामायण: पार्ट 1’ दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में आएगी, जबकि ‘रामायण: पार्ट 2’ दिवाली 2027 में रिलीज होगी. दोनों फिल्मों को दुनियाभर में IMAX फॉर्मेट में भी प्रदर्शित किया जाएगा.

Tags: ranbir kapoor ramayan
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