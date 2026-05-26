Ramakant Dayama Movies: चक दे इंडिया से लेकर इन फिल्मों में धमाल मचा चुके हैं रामाकांत दायमा, देखें लिस्ट

Ramakant Dayama Movies: भारतीय फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर Ramakant Dayama का 26 मई 2026 को निधन हो गया. वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई. अपनी शानदार एक्टिंग और सरल स्वभाव के कारण रामाकांत दायमा ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी.

उनके निधन की जानकारी एक्ट्रेस शुभांगी लटर ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की. उन्होंने एक भावुक पोस्ट लिखते हुए रामाकांत दायमा को एक बेहद नेकदिल और जिंदादिल इंसान बताया. शुबांगी ने कहा कि दायमा न केवल उनके करीबी मित्र थे, बल्कि ऐसे कलाकार थे जिनके अंदर हमेशा ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता भरी रहती थी. हालांकि रामाकांत दायमा पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उनके अचानक निधन की खबर ने सभी को भावुक कर दिया.

थिएटर से फिल्मों तक का शानदार सफर

रामाकांत दायमा ने थिएटर, टेलीविजन और फिल्मों तीनों माध्यमों में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने भले ही फिल्मों में मेन किरदार कम निभाए हों, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस से हर भूमिका को यादगार बना दिया.

उनके अभिनय करियर में कई चर्चित फिल्में और वेब सीरीज शामिल रहीं. साल 2007 में आई Chak De! India में उन्होंने भारतीय हॉकी संघ के सदस्य की भूमिका निभाई थी. वहीं चर्चित वेब सीरीज Scam 1992: The Harshad Mehta Story में उन्होंने हर्षद मेहता के पिता शांतिलाल मेहता का किरदार निभाकर लोगों की खूब सराहना हासिल की.

इसके अलावा सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स में उन्होंने क्रिकेट दिग्गज सचिन तंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर की भूमिका निभाई थी. उनकी अभिनय यात्रा में धनक, ब्रदर्स, शुद्ध देसी रोमांस और तथास्तु जैसी कई फिल्में शामिल रहीं.

हमेशा याद किए जाएंगे रामाकांत दायमा

रामाकांत दायमा अपने शांत स्वभाव, समर्पण और अभिनय के प्रति जुनून के लिए जाने जाते थे. इंडस्ट्री में उनके साथ काम करने वाले कलाकार उन्हें एक प्रेरणादायक इंसान मानते थे. उनके जाने से फिल्म और टीवी जगत को एक बड़ी क्षति हुई है.