Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई

गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई

Rakul Preet Singh Video: इन दिनों ‘पति पत्नी और वो 2’ फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त रकुल प्रीत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरकर चलते हुए नजर आ रही है. जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

By: Sohail Rahman | Published: May 11, 2026 10:59:38 AM IST

गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में घूमती नजर आईं रकुल प्रीत सिंह
गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में घूमती नजर आईं रकुल प्रीत सिंह


Rakul Preet Singh Video: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसके प्रमोशन में बिजी नजर आ रही है. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर लोग गुस्सा हो गए हैं. ये वीडियो गिर नेशनल पार्क का है. उन्हें ऐसी जगह पर घूमते देखा गया जहां आम लोगों को घूमने की इजाजत नहीं होती है. इसके बाद लोगों ने इसे वन्यजीव सरंक्षण नियमों का उल्लघंन बताया.

दरअसल, लोगों ने सवाल उठाए कि उन्हें सेलिब्रिटी होने के नाते उन नियमों से छूट मिली हुई है जो आम जनता के लिए सख्ती से लागू होते हैं.

You Might Be Interested In

रकुल प्रीत की हुई आलोचना

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही वन्यजीव प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत की कड़ी आलोचना की. आम तौर पर सुरक्षा कारणों से किसी भी नेशनल पार्क या सफारी इलाके के अंदर पर्यटकों को अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है. रकुल को खुले में चलते हुए देखकर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि क्या रकुल प्रीत सिंह एक प्रतिबंधित नेशनल पार्क में सुबह की सैर पर गई हैं? क्या सेलिब्रेटीज़ के लिए नियम अलग होते हैं? वहीं, एक अन्य यूज़र ने इस घटना को सत्ता और शोहरत का गलत इस्तेमाल बताते हुए कहा कि यह एक जंगल है, कोई शॉपिंग स्ट्रीट नहीं.



यह भी पढ़ें – Mahakal Temple: सफेद कुर्ते और माथे पर तिलक लगाए महाकाल पहुंचे अर्जुन रामपाल, विजय थलपति को लेकर दी  प्रतिक्रिया

अधिकारियों का जवाब आया सामने

बढ़ते विवाद को देखते हुए गिर वन अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्हें स्थितियों को संभालते हुए देखा जा रहा है. वन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है. वह पार्क के मुख्य गेट के बाहर वाले इलाके में फिल्माया गया था. इसे किसी प्रतिबंधित वन्यजीव क्षेत्र में नहीं फिल्माया गया था.

यह भी पढ़ें – Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया के इश्क में डूबेंगे Salman Khan के जीजा! रागिनी MMS 3 में निभाएंगे अहम किरदार

Tags: rakul preet singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आप आम के इन प्रकारों को जानते हैं?

May 11, 2026

चिया सीड्स के 5 फायदे

May 11, 2026

ऐसे बिताएं बड़े मंगलवार का दिन, खुश हो जाएंगे बजरंगबली!

May 11, 2026

गर्मियों में लीची खाने के गजब के फायदे

May 11, 2026

वेट लॉस के 8 जादुई ड्रिंक्स

May 11, 2026

Summer Tips: भूलकर भी न खाएं 5 फल

May 11, 2026
गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई
गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई
गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई
गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई