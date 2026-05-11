गिर नेशनल पार्क के बैन एरिया में गाड़ी से उतरी रकुल प्रीत सिंह, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा; अधिकारियों ने दी सफाई

Rakul Preet Singh Video: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसके प्रमोशन में बिजी नजर आ रही है. इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर लोग गुस्सा हो गए हैं. ये वीडियो गिर नेशनल पार्क का है. उन्हें ऐसी जगह पर घूमते देखा गया जहां आम लोगों को घूमने की इजाजत नहीं होती है. इसके बाद लोगों ने इसे वन्यजीव सरंक्षण नियमों का उल्लघंन बताया.

दरअसल, लोगों ने सवाल उठाए कि उन्हें सेलिब्रिटी होने के नाते उन नियमों से छूट मिली हुई है जो आम जनता के लिए सख्ती से लागू होते हैं.

रकुल प्रीत की हुई आलोचना

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही वन्यजीव प्रेमियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने रकुल प्रीत की कड़ी आलोचना की. आम तौर पर सुरक्षा कारणों से किसी भी नेशनल पार्क या सफारी इलाके के अंदर पर्यटकों को अपनी गाड़ियों से बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है. रकुल को खुले में चलते हुए देखकर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि क्या रकुल प्रीत सिंह एक प्रतिबंधित नेशनल पार्क में सुबह की सैर पर गई हैं? क्या सेलिब्रेटीज़ के लिए नियम अलग होते हैं? वहीं, एक अन्य यूज़र ने इस घटना को सत्ता और शोहरत का गलत इस्तेमाल बताते हुए कहा कि यह एक जंगल है, कोई शॉपिंग स्ट्रीट नहीं.







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अधिकारियों का जवाब आया सामने

बढ़ते विवाद को देखते हुए गिर वन अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्हें स्थितियों को संभालते हुए देखा जा रहा है. वन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है. वह पार्क के मुख्य गेट के बाहर वाले इलाके में फिल्माया गया था. इसे किसी प्रतिबंधित वन्यजीव क्षेत्र में नहीं फिल्माया गया था.

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