Rajpal Yadav Case: 12 फरवरी को होगा राजपाल यादव की किस्मत का फैसला, सलमान खान-अजय देवगन को लेकर एक्टर के मैनेजर ने किया बड़ा दावा

Rajpal Yadav Case: एक्टर राजपाल यादव, जो अभी चेक-बाउंस केस में जेल की सज़ा काट रहे हैं, उनकी बेल पर सुनवाई 12 फरवरी को होगी. उनके मैनेजर गोल्डी ने इस खबर को कन्फर्म किया और बताया कि एक्टर के परिवार को उनकी रिहाई की उम्मीद है.

राजपाल यादव की बेल पर सुनवाई 12 फरवरी को तय

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डी ने कहा, “कल बेल पर सुनवाई है, और परिवार को उम्मीद है कि वह जेल से बाहर आ जाएंगे”. मैनेजर ने आगे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सदस्य एक्टर को फाइनेंशियल मदद देने के लिए आगे आए हैं. उन्होंने सलमान खान और अजय देवगन जैसे स्टार्स का नाम लिया, और कहा कि फिल्ममेकर डेविड धवन ने उन्हें बताया कि उनके बेटे, एक्टर वरुण धवन भी मदद करेंगे. उन्होंने लोगों से इंडस्ट्री की इमेज खराब न करने की अपील की.

FWICE ने इंडस्ट्री से राजपाल यादव को सपोर्ट किया

गोल्डी ने यह भी बताया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने दिन में पहले एक लेटर जारी किया था, जिसमें अपने सदस्यों से सपोर्ट में आगे आने की अपील की गई थी. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आगे आए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि वे इस सिचुएशन से निकल जाएंगे. राजपाल एक मज़बूत इंसान हैं, और उन्होंने इस दौरान बहुत हिम्मत दिखाई है.

राजपाल यादव का परिवार भतीजी की शादी करेगा

हाल की अटकलों पर बात करते हुए, यादव के मैनेजर ने साफ़ किया कि एक्टर की भतीजी की शादी, जो 19 फरवरी को होनी है, चल रहे लीगल मामलों के बावजूद प्लान के मुताबिक ही होगी.

उन्होंने कहा कि इवेंट काफी पहले से ऑर्गनाइज़ किया गया था और परिवार नहीं चाहता था कि मौजूदा हालात इस पर हावी हों. उन्होंने कहा कि शादी लगभग दो से तीन महीने पहले प्लान की गई थी, और वे मौजूदा हालात को इस पर असर नहीं डालने दे सकते थे. यह बस लगभग एक हफ़्ते दूर है, और परिवार को लगा कि उन्हें न तो सेलिब्रेशन कैंसिल करना चाहिए और न ही पोस्टपोन करना चाहिए. असल में, इससे उन्हें इस टेंशन वाले समय में नॉर्मल माहौल का एहसास होता है. उन्हें उम्मीद है कि राजपाल जल्द ही घर वापस आ जाएंगे. परिवार दुआ कर रहा है कि वह शादी के फंक्शन में शामिल हो सकें. उन्होंने कहा कि सभी को गुरुवार को बेल की सुनवाई से नतीजे की उम्मीद है.

राजपाल यादव के चेक-बाउंस केस की डिटेल्स सामने आईं