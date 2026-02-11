Rajpal Yadav Networth: 80 करोड़, लग्जरी कार और बंगला! करोड़पति होने के बावजूद पाई-पाई को क्यों तरस रहे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Networth: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. वह चेक बाउंस केस में इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. शुरुआत में यह केवल एक फिल्म इन्वेस्टमेंट का झगड़ा था; लेकिन बाद में यह झगड़ा कोर्ट तक चला गया. जिसके चलते एक्टर ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. इस बीच इंटरनेट पर उनकी फाइनेंशियल हालत और नेटवर्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ गई है.

राजपाल यादव की नेट वर्थ

News18 शोशा रिपोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव ने ‘भूल भुलैया 2’ में छोटे पंडित का रोल करने के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ के लिए, एक्टर को कथित तौर पर 2 करोड़ रुपये दिए गए थे. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यादव हर प्रोजेक्ट के लिए 1 से 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. अपने मूवी प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट से कमाई के साथ, राजपाल यादव की नेट वर्थ कथित तौर पर 50 से 85 करोड़ रुपये के बीच है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर अपने ब्रांड एंडोर्समेंट से हर साल 30-35 लाख रुपये कमाते हैं. एक्टर के पास ऑडी और BMW जैसी लग्ज़री गाड़ियां हैं.

आने वाले प्रोजेक्ट्स

राजपाल यादव जल्द अहमद खान की मल्टी-स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में दिखाई देंगे. यह फिल्म इस साल जून में सिनेमाघरों में आएगी. साथ ही वह जल्द हॉरर कॉमेडी ‘भूत बांग्ला’ में भी काम करेंगे. यह फिल्म 10 अप्रैल को 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हाल ही में वह ‘इंटरोगेशन’ नाम की एक सस्पेंस थ्रिलर में भी नजर आए थे.

इंडस्ट्री से मिल रहै सपोर्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजपाल यादव पर लगभग 9 करोड़ रुपये का कर्ज है. एक्टर सोनू सूद ने उन्हें मदद की पेशकश की. एक्टर ने कहा कि राजपाल उनकी अगली फिल्म का हिस्सा होंगे. उन्होंने दूसरे सेलेब्स से आगे आकर यादव की मदद करने की अपील की, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी कहा कि वह हर तरह से उनकी मदद करेंगे. उन्होंने प्रोड्यूसर्स और फिल्ममेकर्स से भी राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आने की अपील की.

