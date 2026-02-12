Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Rajpal Yadav Case: क्या तिहाड़ जेल से आज बाहर आ जाएंगे राजपाल यादव? जमानत पर सुनवाई करेगा कोर्ट

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: राजपाल यादव के चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट मामले में आज कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है. तिहाड़ जेल में बंद एक्टर की मदद के लिए तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी आगे आ चुके हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लाइज (FWICE) ने भी मदद की अपील की है.

By: Preeti Rajput | Published: February 12, 2026 10:05:35 AM IST

राजपाल यादव के चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट मामले में आज कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है.
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के नौ करोड़ के चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट मामले में आज जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है. इस केस में एक्टर तिहाड़ जेल में बंद सजा काट रहे हैं. मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव की मदद के लिए बॉलीवुड के तमाम स्टार्स भी सामने आ चुके हैं. इस लिस्ट में सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन, निर्माता डेविड धवन और उनके-पुत्र वरुण धवन समेत सभी ने मदद की गुहार लगाई है. 

बॉलीवुड स्टार्स आए मदद के लिए सामने 

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लाइज (एफडब्ल्यूआइसीई) ने भी एक्टर की मदद के लिए फिल्म और टीवी उद्योग से जुड़े लोगों से अपील की है. जीवन के इस कठिन समय में वह एक्टर की मदद करें. फिल्म एक्टर सोनू सूद, जैम म्यूजिक के प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह, तेज प्रताप यादव समेत कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. राजपाल यादव के 25 सालों से मैनेजर रहे गोल्डी जैन ने कहा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स से लेकर निर्देशकों और फिल्म मेकर तक कई लोग ने एक्टर की सहायता की पेशकश की है. 

राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 

गोल्डी ने कहा कि ‘कई लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं. सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे स्टार्स उनकी मदद करने के लिए आगे आए. सोनू सूद, सलमान खान और अजय देवगन जैसे उनकी वित्तीय मदद के लिए खड़े हुए हैं. वह सभी एक्टर के शुभचिंतक हैं.’ उन्होंने कहा कि जमानत पर गुरुवार को सुनवाई करने जा रहा है. अगर सब ठीक रहा तो हम संवाददाता सम्मेलन भी करेंगे. 

मीका सिंह ने 11 लाख की मदद पेश की 

सिंगर मीका सिंह ने एक्टर को 11 लाख रुपये की मदद पेश की थी. उन्होंने कहा कि ‘राजपाल जी मैं आपके लिए खड़ा हूं. आपने सबको खूब हंसाया है और अब हमारी बारी है. मैं फिल्म इंडस्ट्री से अपील करना चाहता हूं, कि सब मिलकर मदद करें. हम एक परिवार हैं.’

क्या है पूरा मामला?

एक्टर राजपाल यादव ने साल 2010 में अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से पांच करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म फ्लॉप होने से राजपाल यादव को बड़ा नुकसान हुआ और यहां एक पैसा नहीं लौटा पाए. एक्टर्स ने जो सात चेक दिए हुए थे. उन्हें साल 2018 में जेल भी जाना पड़ा था. उन्हें करीब 6 महीने की सजा सुनाई गई थी. वह जमानत पर बाहर तो आ गए लेकिन केस चलता रहा.  

