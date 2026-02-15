चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव, सलमान खान और अन्य के बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी की मदद , फिल्म भूत बंगला में बढ़ाई एक्टर की फीस

Rajpal Yadav: फिल्म एक्टर राजपाल यादव वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं. ये एक 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले से जुड़ा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 फरवरी) को उनके जमानत की सुनवाई के बाद इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया और शिकायतकर्ता को जवाब देने का आदेश दिया.

राजपाल यादव के जेल जाने की खबर के बाद बॉलीवुड सितारों और कई अन्य हस्तियों ने उनका सपोर्ट किया और वित्तीय मदद की पेशकश की. सलमान खान, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और सोनू सूद जैसे कई कलाकारों के बाद अब फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन ने भी मदद की पेशकश की और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

प्रियदर्शन ने दी प्रतिक्रिया

प्रियदर्शन ने बताया कि वे राजपाल यादव को 20 सालों से जानते हैं. उन्होंने कहा कि राजपाल उनके पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं. वे दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, जैसे हंगामा, गरम मसाला, मलामाल वीकी, चुप चुप के, भागम भाग, ढोल, भूल भुलैया, मेरे बाप पहले आप, बिल्लू, दे दाना दान और रंगरेज.

वे अब फिर से भूत बंगला फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, जिसकी रिलीज तारीख 10 अप्रैल, 2026 तय है. प्रियदर्शन ने याद किया कि उन्होंने राजपाल को पहली बार जंगल (2000) फिल्म में देखा था और उनकी अदाकारी से प्रभावित हुए थे.

राजपाल यादव को विशेष फीस देने का फैसला

प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म जुबली फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स से कहा है कि वे राजपाल यादव को उनकी सामान्य फीस से ज्यादा दें. इसका कारण उनके वर्तमान हालात हैं. निर्देशक ने कहा कि टीम चाहती है कि इस मुश्किल समय में राजपाल का सपोर्ट किया जाए और प्रोड्यूसर्स ने इस फैसले को मान लिया है.

प्रियदर्शन ने ये भी कहा कि इस फिल्म में राजपाल यादव विलेन की भूमिका में दिखाई देंगे.

राजपाल यादव की हाल की फिल्मों और लोकप्रियता

राजपाल यादव बॉलीवुड में मुझसे शादी करोगी, वक्त, फिर हेरा फेरी, पार्टनर, भूल भुलैया और हंगामा जैसी फिल्मों से प्रसिद्ध हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके चेक बाउंस मामले में समय बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया.

प्रियदर्शन की इस प्रतिक्रिया और मदद से ये साफ है कि बॉलीवुड में सहयोग और समर्थन की भावना अभी भी मजबूत है.