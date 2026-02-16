Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Bail Hearing: राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है. कोर्ट ने वकील को अंतरिम जमानत के लिए 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: February 16, 2026 2:46:59 PM IST

राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है.
राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है.


Rajpal Yadav Bail Hearing: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज सोमवार, 16 फरवरी को सुनवाई चल रही है. एक्टर दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई दिनों से बंद है. उम्मीद है कि आज कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे देगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया है. 

You Might Be Interested In

3 बजे तक का दिया समय 

दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव के वकील को प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है. वह भी 3 बजे से पहले. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘अगर आप आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे देंगे. अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो हम कल सुबह फिर से इस मामले पर सुनवाई करेंगे. 

चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव, सलमान खान और अन्य के बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी की मदद , फिल्म भूत बंगला में बढ़ाई…

You Might Be Interested In

सोनू सूद ने क्या कहा?

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ‘आज हमारे भाई राजपाल यादव भाई के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. प्रार्थना करते हैं कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वह राहत मिले जिसके वह हकदार हैं. वह एक दुर्लभ टैलेंट और एक अद्भुत आत्मा हैं. चलो इस मोमेंटम को खत्म नहीं होने देते, हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक चीजें सही नहीं हो जातीं, तब तक चलते रहेंगे.’

किस केस में सजा काट रहे राजपाल?

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज़ से जुड़े चेक-बाउंस केस में जेल में हैं. यह मामला 2010 का है, जब एक्टर ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था और लोन देने वाले को रिटर्न देने का वादा किया था. हालांकि, फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप होने के बाद, यादव को भारी नुकसान हुआ और बकाया रकम 9 करोड़ रुपये हो गई. जिस रकम को वह अदा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज वह जेल में सजा काट रहे हैं.  

राजपाल यादव मामला! कितने रुपये के चेक बाउंस पर हो सकती है जेल? जानिए सजा और जुर्माना

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newshome-hero-pos-2Rajpal Yadavsonu sood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026
Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?
Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?
Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?
Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?