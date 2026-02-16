Rajpal Yadav Bail Hearing: रिहाई के लिए 1.5 करोड़ जरूरी, क्या आज तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे राजपाल यादव?

Rajpal Yadav Bail Hearing: बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज सोमवार, 16 फरवरी को सुनवाई चल रही है. एक्टर दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई दिनों से बंद है. उम्मीद है कि आज कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे देगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का आदेश दिया है.

3 बजे तक का दिया समय

दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव के वकील को प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है. वह भी 3 बजे से पहले. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ‘अगर आप आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे देंगे. अगर आप ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो हम कल सुबह फिर से इस मामले पर सुनवाई करेंगे.

चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव, सलमान खान और अन्य के बाद डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी की मदद , फिल्म भूत बंगला में बढ़ाई…

सोनू सूद ने क्या कहा?

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि ‘आज हमारे भाई राजपाल यादव भाई के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है. प्रार्थना करते हैं कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वह राहत मिले जिसके वह हकदार हैं. वह एक दुर्लभ टैलेंट और एक अद्भुत आत्मा हैं. चलो इस मोमेंटम को खत्म नहीं होने देते, हम उनके साथ खड़े हैं और जब तक चीजें सही नहीं हो जातीं, तब तक चलते रहेंगे.’

किस केस में सजा काट रहे राजपाल?

राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के कर्ज़ से जुड़े चेक-बाउंस केस में जेल में हैं. यह मामला 2010 का है, जब एक्टर ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था और लोन देने वाले को रिटर्न देने का वादा किया था. हालांकि, फ़िल्म के बॉक्स ऑफ़िस पर फ्लॉप होने के बाद, यादव को भारी नुकसान हुआ और बकाया रकम 9 करोड़ रुपये हो गई. जिस रकम को वह अदा नहीं कर पाए, जिसके कारण आज वह जेल में सजा काट रहे हैं.

राजपाल यादव मामला! कितने रुपये के चेक बाउंस पर हो सकती है जेल? जानिए सजा और जुर्माना