Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल

7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल

कई फिल्में आती जाती है लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनकी कहानी नहीं गाना लोगों का ध्यान खीच लेता है. एक ऐसी ही फिल्म है जो अपनी कहानी से ज्यादा गाने के लिए फेमस है और उस गाने के बनाने के लिए करोड़ों खर्च हुए थे-

By: sanskritij jaipuria | Published: January 5, 2026 5:17:45 PM IST

Rajinikanth song
Rajinikanth song


साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 2.0 उस समय काफी चर्चा में रही थी. इस फिल्म में दिग्गज एक्टर रजनीकांत ने 74 साल की उम्र में भी ऐसा अभिनय किया कि लोग हैरान रह गए. फिल्म की कहानी, तकनीक और संगीत तीनों ने लोगों का ध्यान खींचा. खास बात ये रही कि फिल्म का एक गाना अपने भारी खर्च की वजह से खूब सुर्खियों में आया.

You Might Be Interested In

फिल्म 2.0 का गाना ‘एंधिरा लोगथु सुंदरिये’ एक रोमांटिक और भविष्य की झलक दिखाने वाला गाना था. ये गाना रजनीकांत और एमी जैक्सन पर फिल्माया गया था. अपनी भव्यता और अलग अंदाज की वजह से ये गाना दर्शकों को खूब पसंद आया.

गाने पर हुआ बड़ा खर्च

बताया जाता है कि इस एक गाने को बनाने में लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. उस समय ये भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा गाना माना गया. आमतौर पर फिल्मों के गानों पर इतना खर्च नहीं किया जाता, इसलिए ये बात लोगों के लिए चौंकाने वाली थी.

You Might Be Interested In

इस गाने का संगीत मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने दिया था. इसे एस.आई.डी. श्रीराम और शाशा तिरूपति ने गाया था. गाने के बोल अनंत श्रीराम ने लिखे थे. डांस की जिम्मेदारी बॉस्को मार्टिस के पास थी. गाने में कई विदेशी डांसर्स भी नजर आए थे.

रजनीकांत की एनर्जी

एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस ने रजनीकांत की तारीफ की थी. उन्होंने बताया कि रजनीकांत की चाल, उनका आत्मविश्वास और उनकी ऊर्जा ने पूरी टीम को प्रभावित किया. उम्र के बावजूद उनका जोश सभी के लिए प्रेरणा था.

2.0 भारत की सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जाती है. फिल्म का कुल बजट करीब 400 करोड़ रुपये था. ये एक 3D साइंस-फिक्शन फिल्म थी, जिसे बड़े स्तर पर तैयार किया गया था. फिल्म का निर्देशन शंकर ने किया था.

कलाकारों की भूमिका

फिल्म में रजनीकांत ने अपने मशहूर किरदार चिट्टी का डबल रोल निभाया था. अक्षय कुमार ने विलेन पक्षीराजन की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. ऐश्वर्या राय बच्चन भी फिल्म में अहम भूमिका में नजर आई थीं.

कमाई के आंकड़े

फिल्म 2.0 ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया. भारत में फिल्म ने लगभग 519 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई करीब 655 करोड़ रुपये तक पहुंची. इस तरह यह फिल्म साल की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो गई.

फिल्म 2.0 और उसका गाना ‘एंधिरा लोगथु सुंदरिये’ आज भी लोगों को याद है. बड़े बजट, दमदार अभिनय और शानदार संगीत की वजह से ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक खास जगह बना चुकी है.

You Might Be Interested In
Tags: Bollywood SongsEndhira Logathu Sundariye SongMost Expensive SongRajnikanth Song Endhira Logathu Sundariye
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल
7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल
7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल
7 साल पहले आई इस फिल्म के गाने को बनाने में लगे थे करोड़ो, 75 साल के इस एक्टर ने किया था डबल रोल