Rajesh Khanna Birthday Special: डिम्पल कपाड़िया या अंजू नहीं, ये महिला थी राजेश खन्ना का पहला प्यार: रोते हुए शुरू हुई थी पहली प्रेम कहानी!

राजेश खन्ना ने अपने करियर में जिस तरह का स्टारडम हासिल किया, वह बॉलीवुड के बहुत कम सितारों को नसीब होता है. एक दौर था जब वे हर फिल्ममेकर और डायरेक्टर की पहली पसंद हुआ करते थे और हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करने को बेताब रहती थी. फिल्म इंडस्ट्री में उनकी लेटलतीफी से लेकर उनके लव अफेयर्स तक के किस्से आज भी मशहूर हैं. खासकर अपने अनोखे फैशन सेंस और गजब के चार्म के लिए पहचाने जाने वाले राजेश खन्ना दीवानगी लड़कियों के सिर चढ़कर बोलती थी. ऐसे किस्से हैं कि जहां भी उनकी कार खड़ी होती थी लड़कियां उसे चूमकर लिपस्टिक के निशानों से भर देती थीं.

डिंपल कपाड़िया से शादी ने तोड़ा कई लड़कियों का दिल

करोड़ों दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना ने साल 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी कर अनगिनत लड़कियों के दिल तोड़ दिए थे. हालांकि, उनका वैवाहिक जीवन हमेशा विवादों में रहा। राजेश खन्ना की निजी जिंदगी, उनके रिश्ते (चाहे वह डिंपल कपाड़िया हों या एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू) पर हमेशा मीडिया की पैनी नजर रही.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना का पहला प्यार कौन था?

यासर उस्मान की बायोग्राफी ‘राजेश खन्ना: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार’ के मुताबिक, राजेश खन्ना को पहली बार प्यार तब हुआ जब वह महज 12-13 साल के थे. दिलचस्प बात यह है कि यह प्यार उन्हें रोते हुए हुआ था. वह लड़की राजेश खन्ना से उम्र में करीब छह साल बड़ी थी और उसी बिल्डिंग में रहती थी.

कौन थी वह रहस्यमयी महिला?

बायोग्राफी के अनुसार, उनका नाम सुरेखा था. फिल्म राइटर रूबेन के साथ एक बातचीत में राजेश खन्ना ने खुद अपने इस पहले प्यार का जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि बड़ी मिन्नतें करने के बाद उन्हें एक नई साइकिल मिली थी, जिसे वह अपनी बिल्डिंग के बाहर चला रहे थे. तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़े. चोट लगने की वजह से उनके पैरों से खून बहने लगा और वह दर्द से रोने लगे. ठीक उसी पल उनकी नजर सुरेखा पर पड़ी और उन्हें देखते ही वह अपना दिल हार बैठे. हालांकि, सुरेखा के साथ उनकी यह मासूम लव स्टोरी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई.

अपनी पूरी जिंदगी में राजेश खन्ना अक्सर अपनी रोमांटिक लाइफ, खासकर अंजू महेंद्रू के साथ लंबे रिश्ते और डिंपल कपाड़िया से शादी को लेकर चर्चा में रहे. शादी के कुछ सालों बाद ही डिंपल के साथ उनके मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों अलग रहने लगे. वहीं, दूसरी ओर अंजू महेंद्रू ने भी फिर कभी शादी नहीं की.