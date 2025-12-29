Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 90s के ‘कबीर सिंह’ थे राजेश खन्ना! प्रेमिका के साथ करते थे टूथब्रश शेयर, जानें कौन हैं वो हसीना जिनके दीवाने थे सुपरस्टार

90s के ‘कबीर सिंह’ थे राजेश खन्ना! प्रेमिका के साथ करते थे टूथब्रश शेयर, जानें कौन हैं वो हसीना जिनके दीवाने थे सुपरस्टार

Rajesh Khanna Love Story: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई विवादित लव स्टोरीज़ रही हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाईं और बीच में ही खत्म हो गईं.

By: Heena Khan | Published: December 29, 2025 12:00:51 PM IST

rajesh khanna
rajesh khanna


Rajesh Khanna Live-in-Relationship: बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई विवादित लव स्टोरीज़ रही हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाईं और बीच में ही खत्म हो गईं. ऐसी ही एक मशहूर लव स्टोरी है दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना और वेटरन एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू की, जिन्होंने 1966 से 1971 तक एक-दूसरे को डेट किया. उस दौरान दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में भी थे, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला.

मुमताज़ ने किए चौंकाने वाले दावे 

हाल ही में, वेटरन एक्ट्रेस मुमताज़ ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एंकर कहती है कि अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना से बहुत प्यार करती थीं. जवाब में, मुमताज़ कहती हैं, “उनके पहले पति गुज़र गए थे. वो सालों तक राजेश खन्ना के साथ एक पत्नी की तरह रहीं, घर संभाला, उनकी देखभाल की.” मुमताज़ ने आगे कहा कि अंजू उन्हें और उनके पति को भी होस्ट करती थीं, क्योंकि उनका घर पैदल दूरी पर था. मुमताज़ ने आगे कहा, “वो बिना शादी के पत्नी थीं, बिल्कुल वैसे ही. और यह शादी से ज़्यादा ज़रूरी है.”

हिट रहे राजेश खन्ना

1971 तक, राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी की ज़बरदस्त सफलता के साथ सिनेमा के इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जो उस दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक थी. इसके बाद 1969 से 1971 के बीच उनके करिश्मे का दौर आया, उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फ़िल्में दीं, जो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है.

ऐसे शुरू हुआ रिश्ता 

जहां राजेश खन्ना की प्रोफेशनल ज़िंदगी आसमान छू रही थी, वहीं उनकी पर्सनल ज़िंदगी भी उतनी ही दिलचस्प थी. इसके केंद्र में मॉडल, एक्ट्रेस और उस समय की उभरती हुई फैशन डिज़ाइनर अंजू महेंद्रू के साथ उनका लंबा रिश्ता था. उनकी प्रेम कहानी चुपचाप शुरू हुई, और हालांकि कोई नहीं जानता कि वे ठीक से कैसे मिले, लेकिन उनका रिश्ता जल्दी ही लोगों के लिए आकर्षण का विषय बन गया.

Tags: bollywoodentertainmentrajesh khanna
