Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!

चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!

Twinkle Khanna-Rajesh Khanna : दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को बड़े ही अलग और खास अंदाज से पाला है. उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश एकदम अलग और खास अंदाज में की है. उन्होंने अपनी लाडली बेटी को कई ऐसी सलाह दी, जो शायद ही कोई पिता अपनी बेटी को दे पाता है.

By: Preeti Rajput | Published: December 29, 2025 10:40:36 AM IST

चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!


You Might Be Interested In

Twinkle Khanna-Rajesh Khanna : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को बड़े ही अलग और खास अंदाज से पाला है. उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश एकदम अलग और खास अंदाज में की है. उन्होंने अपनी लाडली बेटी को कई ऐसी सलाह दी, जो शायद ही कोई पिता अपनी बेटी को दे पाता है. बता दें कि, राजेश खन्ना बॉलीवुड पर लंबे समय तक राज कर चुके हैं. उनकी बेटी ट्विंकल ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई. हालांकि, उनके हाथ उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई. एक्टिंग छोड़ अब वह एक राइटर बन चुकी है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी अपडेट रहती हैं. बता दें कि एक वक्त था जब राजेश खन्ना ने बेटी ट्विंकल को डेटिंग से लेकर पति पर नजर रखने तक की सलाह दी थी. 

राजेश खन्ना ने दी डेटिंग एडवाइस

ट्विंकल ने एक बार खुलासा किया था कि उनके पिता ने उन्हें बेटी डेटिंग एडवाइस दी थी. दरअसल, राजेश खन्ना ने बेटी को ये सलाह इसलिए दी थी कि ताकी उनका कभी भी दिल ना टूटे. दरअसल, ट्विंकल ने कुछ समय पहले ट्वीक इंडिया संग हुई बातचीत में बताया था कि उन्हें डेटिंग की बेस्ट एडवाइस उनके पिता राजेश खन्ना ने मिली थी. ट्विंकल खन्ना ने बताया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि एक टाइम पर चार बॉयफ्रेंड बनाना ताकि कभी भी दिल ना टूटा. ट्विंकल ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को यह कभी नहीं बताया कि उनके पिता एकमात्र व्यक्ति हैं, जो उनका दिल तोड़ने की ताकत रखते हैं.

You Might Be Interested In

अक्षय कुमार पर नजर रखने की सलाह

सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को पति अक्षय कुमार पर नजर रखने की सलाह दी थी. लेकिन यह सलाह केवल मजाक में दी गई थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार ‘हेरा फेरी’ वाले आदमी हैं और उन्हें संभाल कर रखना, हालांकि बहुत ज्यादा सख्ती करना सही नहीं है, ताकि रिश्ते में किसी तरह का तनाव ना आ जाए.

शराब भी पिलाई गई

साल 2019 के दौरान फादर्स डे पर ट्विंकल खन्ना ने अपने पिता राजेश खन्ना के लिए एक लेख लिखा था. इस दौरान उन्होंने एक जबरदस्त किस्सा भी सुनाया था. उन्होंने कहा था कि उनके पिता सबसे ज्यादा कूल डेड थे. ट्विंकल ने लेख में इस बात का ख़ुलासा किया था कि राजेश खन्ना ने ही उन्हें पहली बार शराब पिलाई थी. एक्ट्रेस ने आगे लिखा था कि उन्होंने मेरे साथ हमेशा समान व्यवहार किया और वह पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे शराब का पहला घूंट पिलाया. स्कॉर्च से भरी गिलास उन्होंने ही पहली बार मेरे हाथों में थमाई थी.

You Might Be Interested In
Tags: bollywood newsentertainment newsrajesh khannatwinkle khanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

न्यू ईयर पार्टी के लिए सेलेब्रिटी स्टाइल आइडियाज

December 29, 2025

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025
चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!
चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!
चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!
चार बॉयफ्रेंड बनाने से लेकर शराब पिलाने तक…राजेश खन्ना ने अपनी ही बेटी ट्विंकल को क्यों दी थी ऐसी सलाह; एक्ट्रेस ने खुद किया था खुलासा!