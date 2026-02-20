Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > होली से पहले शिल्पा शेट्टी को मिला गिफ्ट, पति को बिटकॉइन केस में मिली बेल, जानें क्या है पूरा मामला?

होली से पहले शिल्पा शेट्टी को मिला गिफ्ट, पति को बिटकॉइन केस में मिली बेल, जानें क्या है पूरा मामला?

Raj Kundra Bail: काफी समय से एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति बिटकॉइन स्कैम मामले में फंसे हुए थे लेकिन आखिरकार उनको जमानत मिल ही गई.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 20, 2026 4:20:27 PM IST

Raj Kundra Bail: मुंबई की एक विशेष अदालत ने बिटकॉइन से जुड़े कथित 150 करोड़ रुपये के मामले में  Raj Kundra को जमानत दे दी है. ये मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया है और इसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही थी.

 कोर्ट ने पहले जारी किया था समन

इससे पहले मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राज कुंद्रा को समन जारी किया था. मामले में दुबई में रहने वाले कारोबारी राजेश सतीजा को भी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था. दोनों को एक तय तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया था.

वकील साथ कोर्ट पहुंचे राज कुंद्रा

निर्धारित दिन पर राज कुंद्रा अदालत में पेश नहीं हो सके थे. हालांकि आज वो अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे. अदालत परिसर में मीडिया मौजूद थी, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधे अंदर चले गए.

 क्या है मामला

ये मामला कथित तौर पर बिटकॉइन निवेश से जुड़ा है, जिसमें बड़ी रकम के लेन-देन की जांच की जा रही है. जांच एजेंसी का आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में करीब 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि शामिल है. ईडी ने इस संबंध में जांच के बाद अपनी चार्जशीट दाखिल की थी और काफी समय से जांच हो रही थी लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है.

 

