Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई

Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई

Raj Kapoor Nargis Love Story: राज कपूर की फ़िल्में और उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बस्ता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज कपूर एक जाने-माने भारतीय एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा का "शोमैन" कहा जाता था.

By: Heena Khan | Published: January 9, 2026 11:55:33 AM IST

raj kapoor and nargis
raj kapoor and nargis


You Might Be Interested In

Raj Kapoor Nargis Love Story: राज कपूर की फ़िल्में और उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बस्ता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज कपूर एक जाने-माने भारतीय एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा का “शोमैन” कहा जाता था. उन्होंने कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में रंग जमाना शुरू कर दिया. कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. राज कपूर ने फिल्म नील कमल (1947) से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी. उनका सफर एक एक्टर के तौर पर शुरू हुआ और एक सफल फिल्ममेकर बनने पर खत्म हुआ.

‘आग’ के सेट पर मिली पहली नजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी जगत के सुपरस्टार राज कपूर और उनकी प्रेमिका नरगिस पहली बार फिल्म ‘आग’ में साथ नजर आए. यहीं से उनके प्यार की कहानी शुरू हुई. लेकिन, राज कपूर की पहली बातचीत नरगिस से उनके घर पर ही हुई थी. जब राज कपूर ने नरगिस को देखा तो बस देखते ही रह गए. उस समय राज सिर्फ 22 साल के थे और नरगिस 16 साल की थीं. राज ने सोचा ‘मुझे इस लड़की को अपनी फिल्म में लेना है’, और जोर देकर कहा कि नरगिस आरके फिल्म्स की पहली फिल्म आग (1948) का हिस्सा बनें. काम से शुरू हुआ यह सिलसिला कब प्यार में बदल गया, किसी को पता नहीं चला.

You Might Be Interested In

Bhojpuri Actress: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा से जुड़ी अनसुनी बातें, जिसकी UP के होटल में मिली थी लाश

सिगरेट से जलाते थे खुद को

राज कपूर का कहना था कि नरगिस ने प्यार में उन्हें धोखा दिया था. किताब यह भी बताती है कि जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, तो राज कपूर इस खबर से बहुत दुखी हुए थे. वो अक्सर अपने दुख में बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और कभी-कभी बाथरूम में रोते भी थे. वो इतने परेशान थे कि खुद को यकीन दिलाने के लिए सिगरेट के टुकड़ों से खुद को जलाते थे कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है.

Delhi Weather: दिल्ली में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! आज रहा सबसे ठंडा दिन, गुरुग्राम से लेकर नोएडा वालों तक का बुरा हाल

You Might Be Interested In
Tags: bollywoodlove affairNargisRaj Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई
Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई
Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई
Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई