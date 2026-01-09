Raj Kapoor Love Story: सिगरेट से जलाते थे खुद को राज कपूर! नरगिस के प्यार में बन गए थे ‘देवदास’, जानें क्यों सहनी पड़ी जुदाई

Raj Kapoor Nargis Love Story: राज कपूर की फ़िल्में और उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में बस्ता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज कपूर एक जाने-माने भारतीय एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिन्हें अक्सर हिंदी सिनेमा का “शोमैन” कहा जाता था. उन्होंने कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में रंग जमाना शुरू कर दिया. कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया. राज कपूर ने फिल्म नील कमल (1947) से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी. उनका सफर एक एक्टर के तौर पर शुरू हुआ और एक सफल फिल्ममेकर बनने पर खत्म हुआ.

‘आग’ के सेट पर मिली पहली नजर

आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदी जगत के सुपरस्टार राज कपूर और उनकी प्रेमिका नरगिस पहली बार फिल्म ‘आग’ में साथ नजर आए. यहीं से उनके प्यार की कहानी शुरू हुई. लेकिन, राज कपूर की पहली बातचीत नरगिस से उनके घर पर ही हुई थी. जब राज कपूर ने नरगिस को देखा तो बस देखते ही रह गए. उस समय राज सिर्फ 22 साल के थे और नरगिस 16 साल की थीं. राज ने सोचा ‘मुझे इस लड़की को अपनी फिल्म में लेना है’, और जोर देकर कहा कि नरगिस आरके फिल्म्स की पहली फिल्म आग (1948) का हिस्सा बनें. काम से शुरू हुआ यह सिलसिला कब प्यार में बदल गया, किसी को पता नहीं चला.

सिगरेट से जलाते थे खुद को

राज कपूर का कहना था कि नरगिस ने प्यार में उन्हें धोखा दिया था. किताब यह भी बताती है कि जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की, तो राज कपूर इस खबर से बहुत दुखी हुए थे. वो अक्सर अपने दुख में बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और कभी-कभी बाथरूम में रोते भी थे. वो इतने परेशान थे कि खुद को यकीन दिलाने के लिए सिगरेट के टुकड़ों से खुद को जलाते थे कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है.

