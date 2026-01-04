कौन हैं रागिनी खन्ना? गोविंदा की भांजी कहलाने पर मचती है चिढ़! गन एक्सीडेंट पर किया बड़ा खुलासा; सैफ के हमले से क्या है कनेक्शन?

2024 में गोविंदा से जुड़ी एक घटना ने उनके फैंस को चौंका दिया और कई लोगों को परेशान कर दिया. गोविंदा ने गलती से खुद को गोली मार ली थी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज किया गया, और शुक्र है कि वे जल्दी ठीक हो गए. अब, उनकी भतीजी, एक्ट्रेस रागिनी खन्ना ने इस घटना के बारे में बात की है और बताया है कि उस दिन क्या हुआ था। रागिनी गोविंदा की बहन कामिनी खन्ना की बेटी हैं..

विकी लालवानी से बातचीत में रागिनी ने कहा, “मेरी माँ ने मुझे बताया कि उन्हें एक कॉल आया था जिसमें कहा गया था कि ची ची मामा (गोविंदा) को गोली लग गई है। उस समय हम चौंक गए थे, और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद को गोली मार ली थी.”

पुलिस ने पूरी जाँच की

रागिनी ने बताया कि उन्होंने खुद को संभालने के लिए थोड़ी देर बाद गोविंदा से हॉस्पिटल में मिलने का फैसला किया. उन्होंने कहा, “मेरी माँ तुरंत हॉस्पिटल गईं, और मैं हैरान रह गई. मेरा बहुत इमोशनल रिएक्शन था. इसलिए, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी ताकि मेरे रिएक्शन से और ज़्यादा स्ट्रेस न हो. मैं 3 घंटे बाद गई. मेरी माँ और भाई तुरंत चले गए थे.”

जब गोविंदा के खुद को गोली मारने की थ्योरी पर फैंस के अविश्वास के बारे में पूछा गया तो रागिनी ने जवाब दिया, “हॉस्पिटल में 200 पुलिसवाले थे और उनके घर के बाहर 50 पुलिसवाले यह पता लगाने के लिए थे कि क्या हुआ था. अगर यह सच नहीं होता तो आप ऐसी स्थिति से कैसे बच सकते हैं? मुझे हमारी पुलिस पर पूरा भरोसा है. उन्होंने अपनी पूरी जाँच की और संतोषजनक नतीजे मिले. क्योंकि अगर कोई और शामिल होता, तो वे इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ ऐसा करके बच नहीं सकते थे. वे एक महीने में ठीक हो गए; वे एक महीने में अपने पैरों पर खड़े हो गए थे.”

गोविंदा और सैफ की घटना एक दूसरे से कितनी अलग

कुछ लोग इस इंसिडेंट को सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले से जोड़ कर देख रहे थे. लोगों का कहना था कि कहीं गोविंदा के ऊपर भी हमला तो नहीं हुआ था, लेकिन गोविंदा के साथ-साथ उनके परिवार के लोग और पुलिस की जांच ने भी यह साफ़ कर दिया की गोविंदा को गोली अपनी गलती की वजह से लगी थी जैसा की उन्होंने बताया की रिवॉल्वर साफ़ करने के दौरान वह इस हादसे के शिकार हुए.

वहीँ सैफ के मामले में यह बिलकुल अलग था उनके घर में हमलावर प्रवेश करता है और इरादतन उनपर हमला करने की कोशिश करता है जैसा कि सैफ ने खुद इस बात की पुष्टि की है उन्होंने अपने बयान में कहा था “मैं अपनी पत्नी करीना कपूर खान के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी मुझे नैनी एलियम्मा फिलिप की चीखें सुनाई दीं, जो मेरे छोटे बेटे जहांगीर (जेह) की देखभाल करती हैं. चीखें सुनकर करीना और मैं जेह के कमरे की तरफ भागे, जहाँ हमने एक अनजान हमलावर को देखा. उस समय मेरा बेटा जेह सो रहा था। मैंने हमलावर को रोकने की कोशिश की, और हाथापाई शुरू हो गई. हाथापाई के दौरान, हमलावर ने मेरी पीठ, गर्दन और हाथों पर कई बार चाकू से हमला किया. मैं अपने परिवार और स्टाफ के सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रहा था, और वह लगातार मेरी पीठ पर चाकू मारता रहा.

गोविंदा की भांजी कहलाना क्यों नहीं पसंद

रागिनी खन्ना एक समय टेलीविज़न की दुनिया की बहुत मशहूर एक्ट्रेस थीं. आज वह शोबिज़ की दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई हैं. रागिनी खन्ना ने ‘ससुराल गेंदा फूल’ जैसे हिट सीरियल से अपनी एक्टिंग का हुनर ​​साबित किया. एक समय वह छोटे पर्दे का जाना-पहचाना चेहरा थीं. रागिनी ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें ‘गोविंदा की भतीजी’ के तौर पर पहचाना जाना पसंद नहीं है. वह अपने काम से अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती थीं. एक्ट्रेस ने बताया कि टीवी इंडस्ट्री के स्ट्रेसफुल माहौल और बिज़ी लाइफस्टाइल का उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा. शोबिज़ छोड़ने के बाद, रागिनी खन्ना ने आध्यात्म को अपनाया. उन्होंने मेडिटेशन, योग और खुद को समझने से खुद को संभाला. रागिनी कहती हैं कि अब वह ग्लैमर की दुनिया से दूर एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी जी रही हैं और फिलहाल एक्टिंग में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है.