Bads Of Bollywood के बाद Raghav Juyal की खुली किस्मत, हाथ लगा किंग खान का एक और बड़ा प्रोजेक्ट

Raghav Juyal New Project: वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads Of Bollywood) से राघव जुयाल ने सभी का दिल जीत लिया है . वह लगातार कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं . हाल ही में राघव जुयाल ने अपनी आने वाली फिल्म को लेकर बड़ा खुलासा किया है .

By: Preeti Rajput | Published: October 14, 2025 8:24:34 AM IST

Raghav Juyal : इन दिनों एक नाम पूरे बॉलीवुड में गूंज रहा है . आर्यन खान की वेब सीरीजबैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads Of Bollywood) में नजर आए राघव जुयाल (Raghav Juyal) ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया है . लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर यह किरदार नहीं होता, तो शायद वेब सीरीज फ्लॉप हो जाती है . राघव ने अपने अनोखे डांस स्टाइल से करियर की शुरुआत की थी . लेकिन अब वह अपनी एक्टिंग के बल पर दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं .

राघव जुयाल का नया प्रोजेक्ट

हाल ही में दैनिक जागरण से खास बातचीत में राघव ने अपने आने वाली फिल्मों के बारे में बात की . राघन ने बताया कि- अगर वह किसी फिल्म में एक कोने में खड़े हुए, तो वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं. राघव से जब उनके किरदार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि- मुझसे कई लोगों ने कहा कि हम लीड रोल में तुम्हें ले रहे हैं, तो साइड रोल क्यों कर रहे हों . मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही कि आने दो मुझे पब्लिक बनाएगी . मैं ऐसा काम करुंगा कि हर तरफ सिर्फ मैं नजर आऊंगा . 

मेरे सिर पर फिल्म मेकर का हाथ नहीं – राघव

राघव ने आगे कहा कि- मेरे सिर पर किसी फिल्म मेकर का हाथ नहीं है . इसलिए मुझे अपने काम के दम पर ही आगे बढ़ना होगा . मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है . मैं खुद को साबित करुंगा . जब मैं शाहरुख खान का सफर देखता हूं, तो वह भी टीवी शोज से अब किंग खान बन गए हैं . मैं भी शुरुआत कर रही हूं . शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) में मेरे सफर को समझते हैं . मैंने वेब सीरीज में एक सीन दिया था, जिसमें वह भी मौजूद थे . सीन के बाद सबने तालियां बजाईं, सर ने आकर मेरे माथे को चूमा और मुझसे कहा कि तुम कमाल हो . राघव ने आगे कहा कि – उनमें किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है .

इस फिल्म में जल्द आएंगे नजर 

राघव ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि- मैं तेलुगु फिल्म अभिनेता नानी के साथ पैन वर्ल्ड फिल्म ‘द पैराडाइस’ कर रहा हूं . यह मेरा तेलुगु में डेब्यू है . हालांकि राघव ने फिल्म किंग को लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा . राघव ने कहा कि -मेरा यहां कोई गाडफादर नहीं है . देखना दिलचस्प होगा कि वह शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आते हैं या नहीं .

