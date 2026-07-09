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16 साल की उम्र में फिल्मी डेब्यू, रातों रात बनी स्टार, पॉप सिंगर बन बटोरी सुर्खियां, बीमारी के कारण छोड़ी एक्टिंग

90 के दशक में एक चुलबुली सी एक्ट्रेस हुआ करती थी, जो रातों-रात स्टार बनी. 16 साल की उम्र में एक्टिंग करियर और फिर पॉप सिंगर भी बनी लेकिन बीमारी के कारण उसने फिल्में छोड़ दीं. आइए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस?

By: Deepika Pandey | Published: July 9, 2026 6:09:33 PM IST

रागेश्वरी लूंबा
रागेश्वरी लूंबा


Rageshwari Loomba: आपने सुना ही होगा कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती. इसमें कई बार ऐसे उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदलकर रख देते हैं. कभी ये आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है, तो कभी एक पल में सबकुछ बदल जाता है. हालांकि असली जीत उसी की होती है, जो मुश्किलों के सामने हार न माने. 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस और पॉप सिंगर रागेश्वरी लूंबा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 

उन्होंने कम उम्र में स्टारडम देखा, फिर एक गंभीर बीमारी ने उनका करियर रोक दिया. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और एक नए अंदाज में वो दुनिया के सामने आईं लेकिन इस बार एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थीं. 

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16 साल की उम्र में बॉलीवुड में रखा कदम

रागेश्वरी ने महज 16 साल की उम्र में फिल्म ‘आंखें’ (1993) से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनके साथ गोविंदा और चंकी पांडे जैसे बड़े सितारे थे. पहली ही फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों-रात पहचान दिला दी. इसके बाद वह अक्षय कुमार और सैफ अली खान की सुपरहिट फिल्म ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ में भी नजर आईं. 90 के दशक में उन्होंने ‘दिल कितना नादान है’, ‘जिद’ और कई दूसरी बड़ी फिल्मों में काम किया.

एक्टिंग के साथ पॉप म्यूजिक में भी बनाया नाम

रागेश्वरी केवल एक एक्ट्रेस ही नहीं थीं बल्कि 90 के दशक की लोकप्रिय पॉप सिंगर भी रही हैं. उनके गाने ‘दुनिया’, ‘प्यार का राग’ और ‘सच का साथ’ लोगों को काफी पसंद आए थे. वह एमटीवी की मशहूर वीजे भी रहीं और उनका शो ‘एक दो तीन’ उन दिनों युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा था. साल 2000 में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर ‘Y2K साल 2000’ नाम का म्यूजिक एल्बम रिलीज किया.

एक बीमारी ने बदल दी पूरी जिंदगी

एल्बम रिलीज होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद रागेश्वरी को मलेरिया हो गया. इसके बाद उन्हें बेल्स पाल्सी (Bell’s Palsy) नाम की बीमारी हो गई. इशके कारण उनके चेहरे की नसों पर असर पड़ा और इस बीमारी ने उनके एक्टिंग और सिंगिंग करियर पर अचानक ब्रेक लगा दिया. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी. बीमारी के बाद रागेश्वरी ने लगभग एक साल तक फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और योग की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश की. उन्होंने सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाया.

आज हैं मशहूर माइंडफुलनेस कोच

एक इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया था कि चेहरे के पैरालिसिस के दौरान ही उन्होंने योग सीखना शुरू किया. वह कहती हैं कि योग ने उन्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और खुद पर भरोसा करना सिखाया. बीमारी से उबरने के बाद रागेश्वरी ने ग्लैमर की दुनिया में लौटने के बजाय एक नया रास्ता चुना. आज वह माइंडफुलनेस और मैनिफेस्टेशन कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और लेखिका के रूप में जानी जाती हैं. वह लोगों को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और बेहतर जीवन जीने के तरीके सिखाती हैं.

39 साल की उम्र में मिला सच्चा प्यार

साल 2012 में रागेश्वरी लंदन चली गईं. वहीं उनकी मुलाकात मानवाधिकार वकील सुधांशु स्वरूप से हुई. दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई. 2014 में दोनों ने शादी कर ली. जब दोनों ने शादी की, तब रागेश्वरी 39 साल की थीं और उनके पति 41 साल के थे. आज रागेश्वरी एक सफल लाइफ कोच होने के साथ-साथ एक बेटी की मां भी हैं.

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड का वो हीरो, जिसकी कामयाबी से राजेश खन्ना को होने लगी थी टेंशन, बाद में ‘महाभारत’ में बटोरी वाहवाही

Tags: Rageshwari Loomba
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