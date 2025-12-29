Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या सच में बनने वाली है ‘थ्री इडियट्स 2’? आमिर खान और आर. माधवन ने बता दी सच्चाई

क्या सच में बनने वाली है ‘थ्री इडियट्स 2’? आमिर खान और आर. माधवन ने बता दी सच्चाई

3 Idiots: आमिर खान की सुपरहिट फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ के सीक्वल की खबरें गलत हैं. आमिर और आर. माधवन ने साफ किया कि फिलहाल किसी सीक्वल पर काम नहीं हो रहा और न ही उन्हें कोई ऑफर मिला है.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 29, 2025 5:07:38 PM IST

3 idiots
3 idiots


3 Idiots: साल 2025 आमिर खान के लिए अच्छा रहा. लंबे समय बाद उनकी फिल्म सितारे जमीन पर रिलीज हुई, जिसका लोगों को काफी इंतजार था. फिल्म में कलाकारों की अदाकारी को सराहा गया और इसे बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक सफलता मिली. इस फिल्म के जरिए आमिर ने एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी की.

इस बीच ये भी खबरें आई थीं कि आमिर, हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के फिल्मकार दादा साहेब फाल्के के जीवन पर फिल्म बनाने वाले हैं. साथ ही महाभारत पर भी काम की बातें सामने आईं. लेकिन बाद में पता चला कि फिलहाल इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम आगे नहीं बढ़ पाया है.

‘थ्री इडियट्स’ के सीक्वल की अफवाह

कुछ समय पहले एक खबर ने आमिर के फैंस को उत्साहित कर दिया. कहा जाने लगा कि उनकी बेहद फेमस फिल्म थ्री इडियट्स का सीक्वल बनने वाला है. ये सुनकर लोगों को लगा कि एक बार फिर रैंचो, फरहान और राजू की कहानी आगे बढ़ेगी.

अब क्या सच में बन रहा है सीक्वल?

हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार, थ्री इडियट्स का सीक्वल फिलहाल नहीं बन रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिल्म में फरहान का किरदार निभाने वाले आर. माधवन और रैंचो बने आमिर खान दोनों ने साफ किया है कि उन्हें इस तरह के किसी प्रोजेक्ट के लिए संपर्क नहीं किया गया है.

माधवन और आमिर की बातें

आर. माधवन ने कहा कि सीक्वल का विचार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी. उन्होंने ये भी कहा कि अब वे, आमिर और शरमन जोशी पहले जैसे युवा नहीं रहे, इसलिए पुराने किरदारों में खुद को फिट करना आसान नहीं होगा. वहीं आमिर खान ने कहा कि उन्हें इस फिल्म के सीक्वल में काम करने में मजा आएगा, क्योंकि रैंचो का किरदार उनके सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है. लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी तक किसी ने उन्हें इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं दिया है.

फैंस के लिए क्या मतलब?

इन बयानों से ये साफ हो जाता है कि थ्री इडियट्स का सीक्वल अभी तो नहीं बन रहा है. यह खबर कई फैंस के लिए निराशाजनक हो सकती है, लेकिन फिलहाल यही सच्चाई है. अब देखना होगा कि भविष्य में इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता निकलता है या नहीं.

Tags: 3 Idiots sequelaamir khanfilm shooting starts from 2026Rajkumar Hirani
