‘मालती खुद को ‘इंडियन प्रिंसेस’ कहती है’, प्रियंका अपनी बेटी को भारतीय संस्कृति से ऐसे जोड़े रखती हैं

Priyanka Chopra Daughter: भले ही वो अलग-अलग महाद्वीपों में ज़िंदगी बिता रही हों, ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास दिल से देसी हैं और यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं कि उनकी बेटी मालती मैरी जोनास अपनी भारतीय विरासत से जुड़ी रहे. ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में हाल ही में आईं प्रियंका ने बताया कि विदेश में रहते हुए भी वो अपनी बेटी को भारतीय संस्कृति से कैसे जोड़े रखती हैं. जब अर्चना पूरन सिंह ने पूछा कि भारत में बड़े होने के किन पहलुओं को मालती मैरी मिस कर सकती हैं, तो प्रियंका का जवाब दिल को छूने वाला और भरोसा दिलाने वाला था.

बेटी मालती को ऐसे भारत से जोड़े रखती हैं प्रियंका

उन्होंने बताया, “वो अक्सर भारत आती है. वो मेरे साथ हैदराबाद गई थी, वो मुंबई गई है, दिल्ली गई है और मेरे साथ अयोध्या भी आई थी. मैंने हमेशा यह पक्का करने की पूरी कोशिश की है कि वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से ज़्यादा से ज़्यादा परिचित हो. लेकिन शायद सबसे प्यारी बात तब सामने आई जब प्रियंका ने अपनी छोटी बेटी के ट्रेडिशनल इंडियन कपड़ों के साथ रिश्ते के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने साफ तौर पर ‘मम्मी’ वाले गर्व के साथ बताया, “जब भी वो घाघरा-चोली पहनती है, तो खुद को ‘इंडियन प्रिंसेस‘ कहती है. उसे अपने घाघरे, बिंदियां और चूड़ियां बहुत पसंद हैं, जो मैं हमेशा उसके लिए लाती हूं.” प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी दिसंबर 2018 में हुई थी. इस कपल ने जनवरी 2022 में सरोगेसी के ज़रिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया.

बॉलीवुड में वापसी करेंगी प्रियंका

इस बीच, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी से बॉलीवुड में वापसी करने वाली हैं. इस फिल्म में महेश बाबू भी लीड रोल में हैं और यह वाकई सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. हालांकि इस मेगा फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि प्रियंका चोपड़ा राजामौली की साइंस-फिक्शन एक्शन-एडवेंचर फिल्म में मंदाकिनी नाम का किरदार निभाती नज़र आएंगी.

