Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?

प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?

Prince Narula viral video: मॉडल से एक्टर बने और रियलिटी टीवी स्टार, जिन्हें रोडिज़, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 9 जैसे शो जीतने के लिए "किंग ऑफ रियलिटी शो" के नाम से जाना जाता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 8, 2026 8:53:45 PM IST

Prince Narula arrest video
Prince Narula arrest video


Prince Narula Arrest Video: गुरुवार को प्रिंस नरूला के फैंस तब परेशान हो गए जब उनकी गिरफ्तारी की खबरें सुर्खियों में आईं. यह सब तब शुरू हुआ जब यूट्यूबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें उन्हें पुलिस पकड़कर ले जाती हुई दिख रही थी. इस वीडियो से नेटिज़न्स कंफ्यूज और चिंतित हो गए, लेकिन अब प्रिंस ने साफ किया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.

You Might Be Interested In

टेलीचक्कर से बात करते हुए, प्रिंस नरूला ने साफ किया कि वायरल वीडियो उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक का है. उन्होंने कहा, “यह एक ब्रांड शूट का हिस्सा था. मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया है.”

प्रिंस नरूला का वर्क फ्रंट

मॉडल से एक्टर बने और रियलिटी टीवी स्टार, जिन्हें रोडिज़, स्प्लिट्सविला और बिग बॉस 9 जैसे शो जीतने के लिए “किंग ऑफ रियलिटी शो” के नाम से जाना जाता है, ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. उन्होंने PTC पंजाबी के मिस्टर पंजाब में हिस्सा लेकर टीवी में एंट्री की. 35 साल के प्रिंस को आखिरी बार MTV Roadies 20 के 2024-2025 सीज़न में देखा गया था. वह वहां एक गैंग लीडर के तौर पर दिखे और फर्स्ट रनर-अप रहे.

You Might Be Interested In

प्रिंस नरूला की पर्सनल लाइफ

प्रिंस नरूला की शादी युविका चौधरी से हुई है. वे पहली बार बिग बॉस सीज़न 9 में मिले थे और 12 अक्टूबर, 2018 को शादी की. छह साल बाद, जून 2024 में, उन्होंने युविका की प्रेग्नेंसी की खुशखबरी शेयर की और अक्टूबर में अपनी बेटी एक्लीन का स्वागत किया.

2025 में, उनकी शादी में परेशानी की अफवाहें भी सुर्खियों में आईं. हालांकि, कपल ने जल्द ही सभी अटकलों को खारिज कर दिया. हाल ही में, युविका अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से बात कर रही थीं, जब उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आई मुश्किलों के बारे में बात की और कहा, “यह बुरी नज़र थी. जब आप लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है.”

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने समस्याओं से कैसे निपटा और कहा, “मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया. मैं आध्यात्मिक हो गई और खुद से प्यार करने लगी, जिससे मुझे उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिली.”

You Might Be Interested In
Tags: prince narulaPrince Narula arrestPrince Narula Bigg BossPrince Narula reality showsPrince Narula viral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026

भूल जाइए पुराने बीच, रात में गोवा की इन 5...

January 7, 2026

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026
प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?
प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?
प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?
प्रिंस नरूला हुए गिरफ्तार! पुलिस हिरासत का वीडियो आया सामने, नेटिज़न्स हुए कन्फ्यूज; जानें क्या है पूरा मामला?