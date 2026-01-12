Prashant Tamang Death Reason: पत्नी के बराबर में ही सो रहे थे प्रशांत तमांग अचानक… आखिर कैसे हुई इंडियन आइडल विनर की मौत?

Prashant Tamang Death: प्रशांत तमांग, जो इंडियन आइडल 3 के विनर के तौर पर मशहूर हुए थे और पाताल लोक 2 में एक बेरहम हत्यारे के रोल के लिए जिनकी तारीफ हुई थी, उनका रविवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. बताया जा रहा है कि प्रशांत मात्र 43 साल के थे. तमांग की दिल्ली में 43 साल की उम्र में मौत हो गई, जिससे पूरे देश में उनके फैंस में दुख की लहर दौड़ गई. वहीं अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि उनकी अचानक मौत कैसे हो गए. इसे लेकर उनकी पत्नी ने एक बयान दिया है.

कैसे हुई प्रशांत की मौत ?

जानकारी के मुताबिक इंडियन आइडल विनर और एक्टर प्रशांत तमांग की पत्नी मार्था एले ने कहा है कि उनकी मौत नेचुरल थी, और वो सोते समय गुज़र गए. एले ने ANI से खास बातचीत में कहा, “यह एक नेचुरल मौत थी. जब उन्होंने हमें छोड़ा, तब वो सो रहे थे. उस समय मैं ठीक उनके बगल में थी.”अपनी बात में एले ने यह भी बताया कि खबर सामने आने के बाद से उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, दुनिया भर से लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनके घर के बाहर जमा हो रहे हैं. एले ने बताया कि तमांग की मौत सोते समय शांति से हुई और उस समय वो उनके साथ थीं. उनके निधन के बाद बड़े पैमाने पर लोगों के शोक के बीच, उनके बयान से परिवार की ओर से उनकी मौत के हालात के बारे में पहली विस्तृत जानकारी मिली है.

फैंस में छाई मायूसी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तमांग इंडियन आइडल सीज़न 3 जीतने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुए और बाद में एक्टिंग के ज़रिए अपनी पहचान और बढ़ाई. उनकी मौत से उनके समर्थक सदमे में हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई है. एले ने तमांग के फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि उन्होंने हमेशा उन्हें उनके साथ खड़े देखा है. उन्होंने कहा कि उन्हें जाने-पहचाने और अनजान लोगों से “पूरी दुनिया से” कॉल आ रहे हैं और उन्होंने इस रिस्पॉन्स को इमोशनली बहुत ज़्यादा बताया. उन्होंने कहा, “मुझे फूल मिल रहे हैं. लोग मेरे घर के बाहर खड़े हैं. लोग उन्हें आखिरी बार देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे.”

