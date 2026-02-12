खौफनाक विलेन ने बचाया राज कपूर का करियर, एक रुपये फीस लेकर चमका दी किस्मत; जानें कौन है बॉलीवुड का शेरखान?

Pran Birth Anniversary: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जब भी सबसे बेहतरीन विलेन की बात होती है, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर प्राण साहब का नाम सबसे ऊपर आता है. प्राण साहब की आज 106वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर हम आपको उनकी एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने केवल एक रुपये फीस के तौर पर ली थी. प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था. हालांकि, वो आगे जाकर सिर्फ प्राण नाम से मशहूर हुए. उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी, कि वह सभी हीरो पर भारी पड़ जाते थे. वह अपनी खतरनाक एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में दहशत पैदा कर देते थे. लोग उनसे इस कदर डरते थे, कि लोगों ने अपने बच्चे का नाम भी प्राण रखना बंद कर दिया था.

दिल्ली में हुआ जन्म

प्राण साहब का जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली में हुआ था. उन्होंने 40 के दशक में बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. प्राण ने 90 के दशक तक काम किया. 50 साल से ज्यादा करियर में वह 400 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए थे. वह अपने दौर के सबसे महंगे विलेन हुआ करते थे. लेकिन, राज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तब प्राण ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी फिल्म में सिर्फ 1 रुपये में भी काम किया था. जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम ‘बॉबी’ है. ये फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन राज ने किया था. इससे बतौर लीड एक्टर उनके बेटे ऋषि कपूर ने अपना करियर शुरू किया था. 1970 में रिलीज हुई फिल्म ‘मेरा नाम जोकर’ के डूबने के कारण राज कंगाल हो गए थे.

शेर खान का टैग

प्राण के एक्टिंग करियर के लिए फिल्म जंजीर मील का पत्थर साबित हुई थी. 1973 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में प्राण ने शेर खान की भूमिका अदा की थी. जंजीर में उन्होंने इस कदर एक्टिंग की थी, जिसके कारण उन्हें शेर खान का टैग मिला.

2013 में हुआ निधन

प्राण साहब को सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार से पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवॉर्ड मिल गया है. इस दिग्गज एक्टर का 12 जुलाई 2013 को निधन हो गया था.

