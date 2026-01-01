Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?

Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?

Spirit First Look: प्रभास का खूंखार अवतार और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर मचाया तहलका. जानें संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म की रिलीज डेट और पूरी डिटेल

By: Shivani Singh | Published: January 1, 2026 5:08:20 PM IST

Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?


डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों के साथ-साथ उनके अनाउंसमेंट के लिए भी सही समय चुनना बखूबी जानते हैं. नए साल के मौके पर उन्होंने प्रभास और तृप्ति डिमरी का ‘Spirit’ से धमाकेदार फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है. इस पोस्टर में प्रभास और तृप्ति डिमरी का बेहद इंटेंस और नया अवतार देखने को मिल रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है.

You Might Be Interested In

पोस्टर में क्या है खास?

संदीप रेड्डी वांगा का अपना एक अलग स्टाइल है. जैसे उन्होंने फिल्म ‘एनिमल’ का फर्स्ट लुक आधी रात को जारी किया था, वैसे ही ‘स्पिरिट’ को भी नए साल की शुरुआत में ही फैंस के सामने पेश किया. पोस्टर के बीच में प्रभास नजर आ रहे हैं, जो काफी घायल और थके हुए दिख रहे हैं.. उनकी पीठ पर टांके और पट्टियां लगी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में एक्शन का लेवल बहुत हाई होने वाला है. बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे बाल और हाथ में शराब का गिलास, प्रभास का यह ‘बीस्ट मोड’ फैंस को काफी पसंद आ रहा है. पोस्टर का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तृप्ति डिमरी हैं. वे सादे ग्रे रंग की साड़ी में बेहद शांत दिख रही हैं और प्रभास की सिगरेट जला रही हैं. इन दोनों के बीच की यह केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

डायरेक्टर ने प्रभास को कहा ‘अजानुबाहुडु’

संदीप रेड्डी वांगा ने पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास को “अजानुबाहुडु” (जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों/महान योद्धा) कहकर बुलाया है. फिल्म के मेकर्स का दावा है कि ‘स्पिरिट’ सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि यह भावनाओं और रिश्तों की एक गहरी कहानी बयां करेगी.

You Might Be Interested In

पहली बार पुलिस वाले बनेंगे प्रभास

फिल्म ‘स्पिरिट’ को लेकर फैंस इसलिए भी उत्साहित हैं क्योंकि प्रभास अपने करियर में पहली बार एक पुलिस अफसर के किरदार में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो वे एक ऐसे पूर्व-IPS अफसर बने हैं जिन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है. अब इसके पीछे की वजह क्या है, यही फिल्म का बड़ा सस्पेंस होगा. फिल्म में प्रभास और तृप्ति के अलावा विवेक ओबेरॉय, प्रकाश राज और कंचना जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आएंगे.

‘स्पिरिट’ इसी साल सिनेमाघरों में दस्तक देगी. प्रभास और वांगा की इस जोड़ी से फैंस को उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी.

यह फिल्म 5 भारतीय और 3 इंटरनेशनल जगहों पर रिलीज़ होगी

इस फिल्म को भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्णा कुमार और रेड्डी रेड्डी वांगा ने प्रोड्यूस किया है. इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम के साथ-साथ मैंडरिन, जापानी और कोरियन जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज़ करने की योजना है. पिछले साल प्रभास के 46वें जन्मदिन पर संदीप रेड्डी वांगा ने 5 भारतीय भाषाओं में फिल्म का ऑडियो टीज़र रिलीज़ किया था. ‘स्पिरिट’ 2026 में रिलीज़ होने वाली है. ‘एनिमल’ की सफलता के बाद, संदीप वांगा की इस फिल्म में हाई-ऑक्टेन एक्शन और इमोशनल ड्रामा का मिश्रण होने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In
Tags: film spiritprabhas moviesandeep reddyspirit postertripti dimri
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?
Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?
Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?
Spirit First Look: शराब का गिलास, मुंह में सिगरेट और शरीर पर जख्म… पहली बार दिखा प्रभास का ऐसा ‘खतरनाक’ रूप; कब रिलीज होगी फिल्म?