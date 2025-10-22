मुस्लिम परिवार में शादी के बाद इस एक्ट्रेस को छोड़नी पड़ी फिल्में, कंडोम एड के भी लौटाने पड़े थे पैसे

एक्ट्रेस पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने शादी के बाद अपना फ़िल्मी करियर छोड़ने को लेकर एक इंटरव्यू में बात की है. 90 के दशक में पूजा ने ‘जो जीता वही सिकंदर’ जैसी हिट फिल्म में काम किया था हालांकि उनका फ़िल्मी करियर लंबा नहीं रहा और उन्होंने शादी करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया.

मुस्लिम फैमिली में हुई थी शादी

पूजा ने एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी पर कहा, मैंने फरहान फर्नीचरवाला से शादी की जो कि एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से थे. मैं उनके परिवार का सम्मान करती थी इसलिए मैंने अपने एक्टिंग करियर से पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उस समय कोई भी परिवार अपनी बहू को फिल्मों में काम करते और फ़िल्मी सेट पर जाते नहीं देख सकता था.

पूजा ने कहा, उस दिनों फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के गॉसिप हुआ करते थे, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती थी तो एक्ट्रेस का नाम हीरो या किसी और के साथ जोड़ दिया जाता था और काफी ड्रामा होता था. ऐसे में कोई भी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाता जो कि फिल्मों में काम करती हो. एक बार शादी हो गई तो आपको फिल्में छोड़नी ही पड़ती थी.

ठुकराना पड़ा था कामसूत्र का एड

पूजा ने आगे कहा, मुझे कई फिल्मों के साइनिंग अमाउंट ठुकराने पड़े थे. यहां तक कि कामसूत्र कंडोम एड कैम्पेन भी रिन्यूअल के लिए आया था लेकिन मुझे उसे भी रिजेक्ट करना पड़ा था जबकि वो मुझे आठ गुना ज्यादा पैसा दे रहे थे. बता दें कि पूजा और फरहान का तलाक हो गया था. इनके दो बच्चे अलाया और ओमर हैं. तलाक के बाद पूजा और फरहान दोनों बच्चों की को-पेरेंटिंग करते हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं.