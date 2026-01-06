Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Honeymoon Outfits: शादी के बाद जा रहे हनीमून पर, अलाया एफ के इन आउटफिट्स को करें ट्राय, पति की नहीं हटेंगी नजरें

Honeymoon Outfits: शादी के बाद जा रहे हनीमून पर, अलाया एफ के इन आउटफिट्स को करें ट्राय, पति की नहीं हटेंगी नजरें

Honeymoon Outfits: हनीमून पर जाने का कर रहे है प्लान और कपड़े समझ नहीं आ रहे हैं तो एक बार अलाया एफ के वार्डरोब पर डालें नजर. आउटफिट ऐसे जिसे देख पति की नहीं हटेंगी नजरें.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 6, 2026 12:20:23 PM IST

alaya f
alaya f


Honeymoon Outfits: शादी के बाद सबसे बड़ी चीज हनीमून होती है और उसके लिए कपड़े चुनना लोगों के लिए हमेशा थोड़ा खास होता है. हम चाहते हैं कि कपड़े आरामदायक भी हों और देखने में अच्छे भी लगें. ऐसे में अलाया एफ के वेकेशन लुक्स से बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उनकी स्टाइल ये दिखाती है कि अच्छे कपड़े सिर्फ छोटे या बोल्ड होने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पहनने से खास लगते हैं.

यहां अलाया एफ के कुछ वेकेशन लुक्स से प्रेरित ऐसे आइडियाज हैं, जिन्हें आप अपने हनीमून वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं.

 1. डेट नाइट के लिए अलग लेकिन आरामदायक लुक

अक्सर डेट नाइट के लिए लोग सिर्फ ड्रेस ही चुनते हैं, लेकिन अलाया का ये लुक बताता है कि ट्राउजर और स्टाइलिश टॉप भी उतने ही अच्छे लग सकते हैं. उन्होंने कॉर्सेट स्टाइल टॉप को ढीले लेकिन सलीकेदार ट्राउजर के साथ पहना है.

अगर आप हनीमून पर आराम और स्टाइल दोनों चाहती हैं, तो इस तरह का लुक जरूर आजमाएं. ये पहनने में आसान भी होता है और अलग भी दिखता है.

 2. बीच पर हल्का और खुला अंदाज

समुद्र किनारे घूमते समय भारी कपड़े पहनने का मन नहीं करता. अलाया का लंबी स्कर्ट और बिकिनी स्टाइल टॉप वाला लुक इसी सोच को दिखाता है. सही फिट और सही रंगों का मेल इस लुक को खास बनाता है. अगर चाहें तो इसे थोड़ा और सजा सकती हैं जैसे एक छोटा बैग, हल्के गहने या जैकेट के साथ.

 3. थ्री-पीस सेट का कमाल

तीन हिस्सों वाला सेट जैसे टॉप, बॉटम और ऊपर से हल्का कवर हनीमून के लिए बहुत काम का होता है. इसे अलग-अलग तरीकों से पहना जा सकता है और कई जगहों पर चल जाता है.

अलाया का ये लुक बताता है कि कपड़ों की लंबाई और उन्हें पहनने का तरीका पूरे लुक को बदल सकता है.

4. लंबी फिटेड ड्रेस का नया अंदाज

अब सिर्फ छोटी काली ड्रेस ही ऑप्शन नहीं है. लंबी और शरीर के अनुसार फिट होने वाली ड्रेस भी उतनी ही सुंदर लगती है. अलाया की ये ड्रेस सादगी और खूबसूरती का अच्छा उदाहरण है.

अगर आप इस तरह की ड्रेस चुनती हैं, तो फिटिंग पर खास ध्यान दें. साथ में छोटा बैग और हल्के गहने काफी होते हैं.

 5. रफल्स और लेस के साथ थोड़ी नजाकत

रफल्स, लेस और हल्के डिजाइन वाले कपड़े फिर से पसंद किए जा रहे हैं. अलाया का रंगीन सेट ये दिखाता है कि कपड़े सिर्फ सिंपल ही नहीं, थोड़े अलग कट और कपड़े के साथ भी अच्छे लग सकते हैं.

आप चाहें तो हल्के रंग, क्रोशिया फैब्रिक या सॉफ्ट डिजाइन चुन सकती हैं, जो हनीमून के माहौल के लिए सही रहते हैं.

6. कॉर्सेट टॉप के साथ वेस्ट

वेस्ट पहनने से लुक में एक अलग तरह की मजबूती और स्टाइल आ जाती है. अलाया ने कॉर्सेट टॉप के साथ वेस्ट पहनकर ये साबित किया है कि थोड़ा प्रयोग करना नुकसान नहीं करता.

आप भी अपने हनीमून पर नए स्टाइल आजमा सकती हैं जैसे खुले बालों की जगह बन, हल्के कंगन और सिंपल मेकअप.

7. ठंडी जगहों के लिए गिंघम और बूट्स

अगर आपका हनीमून किसी ठंडी जगह पर है, तो गिंघम प्रिंट और बूट्स का मेल अच्छा ऑप्शन हो सकता है. अलाया ने स्कर्ट, क्रॉप टॉप और बूट्स के साथ ये लुक पूरा किया. ये लुक दिखाता है कि कपड़े सिंपल हों, लेकिन उन्हें सही तरह से पहना जाए तो वे बहुत अच्छे लग सकते हैं.

