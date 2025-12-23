Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 19 Minute Viral Video: पायल गेमिंग के वायरल वीडियो पर कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा?

19 Minute Viral Video: पायल गेमिंग के वायरल वीडियो पर कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा ने क्या कहा?

Anjali Arora on Payal Gaming 19 Minute Viral Video: पायल गेमिंग के 19 मिनट 34 सेकंड के वायरल वीडियो पर कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई है. दरअसल, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा है.

By: Sohail Rahman | Published: December 23, 2025 6:27:56 PM IST

Anjali Arora on payal gaming viral video
Anjali Arora on payal gaming viral video


Kacha Badam Girl Anjali Arora: जब से 19 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, तब से Payal Gaming के नाम से मशहूर यूट्यूबर और गेमर पायल धारे इस तूफान में फंसने वाली लेटेस्ट क्रिएटर बन गई हैं. उनके मामले ने उन इन्फ्लुएंसर्स से जुड़ी पिछली घटनाओं की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिनके नाम इसी तरह के स्कैंडल में घसीटे गए थे. एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा ने अब इस बारे में बात की है और पायल गेमिंग की परेशानी को तीन साल पहले अपने अनुभव से जोड़ा है, जब उनके नाम का इस्तेमाल करके एक कथित MMS क्लिप ऑनलाइन सामने आया था.

अंजलि ने क्या कहा? (What did Anjali say?)

अंजलि के मैसेज में बताया गया है कि कैसे जिज्ञासा और क्लिक्स से होने वाला वायरल गुस्सा लंबे समय तक भावनात्मक और प्रोफेशनल नुकसान पहुंचा सकता है. अंजलि अरोड़ा ने पायल गेमिंग के वायरल वीडियो के बारे में अपनी बात रखी है. पायल गेमिंग के कथित वायरल वीडियो को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अंजलि अरोड़ा ने एक लंबी और इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की. उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें उन दर्दनाक यादों की याद दिला दी जो उन्होंने अपने फेक MMS के सामने आने के बाद झेली थीं.

अंजलि ने और क्या-क्या कहा? (What else did Anjali say?)

मुझे अपने नाम का इस्तेमाल करके सर्कुलेट किए गए एक फेक MMS के सदमे से गुज़रना पड़ा था. आज पायल गेमिंग के साथ भी ऐसा ही होते देखकर मुझे वे दर्दनाक यादें वापस आ गईं. लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके काम कितने नुकसानदायक होते हैं. उनके लिए, यह एक मिनट का मनोरंजन होता है – लेकिन हमारे लिए, यह सालों का सदमा बन जाता है. अंजलि ने कहा कि ऐसे पल ऑनलाइन यूजर्स के लिए भले ही छोटे लगें, लेकिन जिन लोगों को टारगेट किया जाता है, उन पर इनका गहरा और lasting असर पड़ता है.

अंजलि अरोड़ा कौन हैं? (What else did Anjali say?)

अंजलि अरोड़ा तब मशहूर हुईं जब उनका ‘कच्चा बादाम’ गाने पर डांस वीडियो वायरल हुआ, जिससे वह रातों-रात इंटरनेट सेंसेशन बन गईं. इस अचानक मिली शोहरत से उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान और काम के मौके मिले. हालांकि, यह अटेंशन जल्द ही एक बुरे मोड़ पर आ गया. एक आपत्तिजनक वीडियो, जिसे अंजलि ने मॉर्फ्ड बताया है, उनके नाम से ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगा. इस क्लिप से उन्हें पब्लिक में शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उन्हें ऑनलाइन कड़ी जांच का सामना करना पड़ा, जो उनके अनुसार सालों के सदमे की शुरुआत थी.

पायल गेमिंग का ‘19-मिनट का वायरल वीडियो’ विवाद क्या है? (What is the controversy surrounding Payal Gaming’s ’19-minute viral video’?)

पायल धारे, जिन्हें पायल गेमिंग के नाम से जाना जाता है, इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ा एक कथित प्राइवेट वीडियो सर्कुलेट होने के बाद सुर्खियों में आईं. इस क्लिप को बड़े पैमाने पर 40 मिनट का वायरल वीडियो कहा जा रहा है और हाल के दिनों में इसी तरह के विवादों से इसकी तुलना की गई है. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने दावा किया है कि यह वीडियो AI-जेनरेटेड डीपफेक लगता है. इन दावों के बावजूद, क्लिप के सर्कुलेशन से युवा क्रिएटर को पहले ही बदनामी और अवांछित ध्यान मिल चुका है.

