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Box Office Collection: ‘पति पत्नी और वो दो’ ने बडे पर्दे पर मचाया धमाल, रविवार को छापे धडाधड नोट; जानें कितना हुआ कलेक्शन

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने वीकेंड पर काफी अच्छी-खासी कमाई की है. खासतौर पर रविवार को फिल्म के कलेक्शन में तेजी देखने को मिली.

By: Preeti Rajput | Published: May 18, 2026 9:19:43 AM IST

'पति पत्नी और वो दो' ने बडे पर्दे पर मचाया धमाल
'पति पत्नी और वो दो' ने बडे पर्दे पर मचाया धमाल


Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. वीकेंड पर भी फिल्म ने शानदार कमाई करने अपनी पकड मजबूत बनाए रखी है. इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. वीकेंड का फायदा उठाते हुए फिल्म ने टिकट खिडकी पर जबरदस्त उछाल दर्ज किया है. हालांकि, फिल्म की शुरूआत काफी धीरे हुई थी, लेकिन अब लग रहा है, कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर लेगी. आइए जानते हैं Day 3 पर फिल्म ने कितनी कमाई की और क्या यह आने वाले दिनों में नया रिकॉर्ड बना पाएगी.

अब तक का कुल कलेक्शन 

  • दिन 1: ₹4 करोड़
  • दिन 2: ₹5.75 करोड़
  • दिन 3: ₹7.75 करोड़
  • कुल: ₹17.50 करोड़

फिल्म ने तीसरे दिन कितनी की कमाई? 

मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड रुपये की ओपनिंग की. दूसरे दिन, फिल्म की कमाई में मामूली बढत देखने को मिली और इसने 5.75 करोड रुपये कमाए. अब, Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरे दिन ‘पति पत्नी और वो 2’ ने 6,350 शो में कुल मिलाकर 7.75 करोड रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही, भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन लगभग 21 करोड रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारत में कुल नेट कलेक्शन 17.50 करोड रुपये रहा है. वहीं, विदेशी में, फिल्म ने तीसरे दिन कुल 1.25 करोड रुपये का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3.25 करोड रुपये रहा. इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 24.25 करोड रुपये हो गया है.

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‘पति पत्नी और वो दो’ vs ‘पति पत्नी और वो’

बता दें कि, साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ ने आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका गब्बी की फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ से ज्यादा कमाई की थी. फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 14.51 करोड़ का कलेक्शन किया था. जिसके बाद कुल कमाई 35.94 करोड़ रुपये हो गई थी. 

सिनेमाघरों में लगी कई फिल्में 

फिल्म ‘पति पत्नी और वो दो’ के साथ सिनेमाघरों में ‘आखिरी सवाल’, ‘कृष्णावतारम’, ‘भूत बंगला’, ‘करुप्पू’ और ‘धुरंधर 2’ जैसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं. इसके बावजूद आयुष्मान खुराना की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. डायरेक्टर मुदस्सर अजीज अपनी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी वह ‘पति पत्नी और वो दो’ के जरिए दर्शकों को खूब हंसा रहे हैं.

Tags: Ayushmann Khurranahome-hero-pos-4pati patni aur woh dovamika gabbi
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