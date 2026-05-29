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Pati Patni Aur Woh Do: रिलीज के 14वें दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म ने कितनी कमाई की? कितना था फिल्म का बजट?

Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 14: आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ ने 14वें दिन भी शानदार कमाई की है. आइए जानते हैं कुल नेट कलेक्शन किया.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 29, 2026 12:59:42 PM IST

Pati Patni Aur Woh Do: रिलीज के 14वें दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म ने कितनी कमाई की? कितना था फिल्म का बजट?


Pati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 14: आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो 2’ बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे लेकिन मजबूत पकड़ बनाती दिख रही है. रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने के बाद फिल्म ने कुल मिलाकर करीब 41.95 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हासिल कर लिया है. हालांकि वीकडेज में कमाई थोड़ी धीमी रही, लेकिन फिल्म लगातार स्थिर प्रदर्शन कर रही है.

फिल्म ने अपने 14वें दिन यानी गुरुवार को लगभग 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे पहले बुधवार को इसका कलेक्शन 1.20 करोड़ रुपये था. यानी फिल्म की कमाई में एक बार फिर हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है. अब जैसे-जैसे फिल्म तीसरे वीकेंड में एंट्री कर रही है, उम्मीद है कि इसकी कमाई में और उछाल आ सकता है.

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बजट हुआ वसूल 

रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का बजट करीब 35 से 45 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. ऐसे में फिल्म ने सिर्फ दो हफ्तों में ही अपना बजट लगभग वसूल कर लिया है. नेट कलेक्शन 41.95 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन लगभग 49.77 करोड़ रुपये हो गया है.

विदेशों में भी मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. दो हफ्तों में इसका विदेशों में कलेक्शन लगभग 7.65 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 57.42 करोड़ रुपये हो गया है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म 100 करोड़ क्लब की ओर भी बढ़ सकती है.

शुरुआत में फिल्म को वैसा धमाकेदार रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसकी लगातार और स्थिर कमाई ने इसे बॉक्स ऑफिस पर टिकाए रखा. अब ये फिल्म धीरे-धीरे अपनी मजबूत स्थिति बना रही है और इसे एक हिट प्रोजेक्ट माना जा सकता है.

फ्रेंचाइजी का सफर

पति पत्नी और वो फ्रेंचाइजी की शुरुआत काफी पुरानी है. इसका पहला संस्करण 80 के दशक में आया था, जिसमें संजीव कुमार नजर आए थे और फिल्म उस समय सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद 2019 में कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म रिलीज हुई, जिसने लगभग 45 करोड़ के बजट के मुकाबले 118 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया और सुपरहिट रही.

 

Tags: Ayushmann Khurranapati patni aur woh doPati Patni Aur Woh Do Box Office Collection Day 14
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