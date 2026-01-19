Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > क्या नामी एक्ट्रेस को अमिताभ बच्चन ने किया था किडनैप? 72 घंटे बाद कैसे खुला मौत का रहस्य; क्या था क्रिकेटर से रिलेशन

Parveen Babi Biography : परवीन बॉबी बॉलीवुड वह बदनसीब एक्ट्रेस थीं, जिनकी जिंदगी के अंतिम दिन गुमनामी में गुजरे. यहां तक कि मौत भी ऐसी हुई कि 3 दिन बाद उसका खुलासा हुआ. अंतिम संस्कार भी अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ.

By: JP Yadav | Published: January 19, 2026 10:11:23 PM IST

परवीन बॉबी बॉलीवुड वह बदनसीब एक्ट्रेस थीं, जिनकी जिंदगी के अंतिम दिन गुमनामी में गुजरे.
परवीन बॉबी बॉलीवुड वह बदनसीब एक्ट्रेस थीं, जिनकी जिंदगी के अंतिम दिन गुमनामी में गुजरे.


Parveen Babi Biography : 20 जनवरी, 2025 को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एज रिवेरा बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर कुछ हुआ था. इसका खुलासा दो दिन बाद यानी 22 जनवरी, 2005 की सुबह हुआ. इसके बाद मुंबई ही नहीं पूरे देशभर में हड़कंप मच गया. बॉलीवुड सदमे में आ गया, क्योंकि 1970 के दशक की सबसे महंगी एक्ट्रेस में शुमार परवीन बॉबी का शव 7वें फ्लोर से बरामद हुआ था. करियर के पीक पर एक्ट्रेस को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसने उन्हें हर तरह से तबाह कर दिया.

कुछ गलतियां उन्होंने खुद भी कीं, जिसके चलते परवीन बॉबी तन्हाई की हालत में दुनिया को अलविदा कह दिया. मौत भी इतनी दर्दनाक मिली की रूह कांप जाए. कहते हैं कि मौत के बाद हर शख्स की ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती है, लेकिन उनकी चाहत के खिलाफ उन्हें दफनाया गया. डेथ एनिवर्सरी पर इस स्टोरी में हम बताएंगे परवीन बाबी की कामयाब और खूबसूरत जिंदगी के दर्दनाक अंत की दास्तां.

सिर्फ 5 साल की उम्र में खो दिया था पिता को

4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में जन्मीं परवीन बॉबी परिवार की पहली संतान थी. माता (जमाल बख्ते बॉबी) और पिता वली मोहम्मद खान की शादी 14 साल बाद घर में नन्ही परी का जन्म हुआ. बचपन से ही नाजों से पाला गया, क्योंकि खानदान जूनागढ़ के नवाबों से ताल्लुक रखता था. पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं कर पाईं होंगी कि परवीन के पिता वली मोहम्मद का इंतकाल हो गया जब वह सिर्फ 5 साल की थी. ऐसे में हालात में मां जमाल बख्ते बाबी ने अहमदाबाद में अकेले ही परवीन की परवरिस की. घर में पैसे की नहीं थी. मां ने माउंट कार्मल हाई स्कूल में पढ़ाया. इसके बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लिट्रेचर में ग्रेजुएशन किया. 

परवीन के स्टाइल पर फिदा हो गए थे बीआर इशारा

मुस्लिम परिवार में जन्मीं और उसी परिवेश में पली-बढ़ीं परवीन बॉबी ने रुढ़िवादी ख्यालों से दूरी बनाई. वह कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थीं. मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक 16 साल की उम्र से ही था. ऊपर से जमाने की परवाह नहीं करते हुए वह खुलेआम सिगरेट पीती थी. उस दौरान के चर्चित फिल्ममेकर बीआर इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. महज इत्तेफाक था कि परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थीं. शूटिंग ब्रेक में परवीन मिनी स्कर्ट पहने हुए सेट के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीती नजर आईं.

 बीआर इशारा ने तुरंत अपने फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए कहा. साथ ही हिदायत भी दी कि लड़की इजाजत के बाद ही तस्वीर खींचना. इसके बाद बीआर इशारा ने परवीन को बुलाकर पूछा- मेरी फिल्म में काम करोगी? यह भी गजब का कॉन्फिडेंस था कि परवीन ने जवाब दिया. कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी. इसके बाद बही परवीन को उनके करियर की पहली फिल्म ‘चरित्र’ मिली. इस फिल्म में उनके हीरो क्रिकेटर सलीम दुर्रानी थे.

 18 वर्ष में मिलने लगे मॉडलिंग के ऑफर, फिर बनीं टॉप की एक्ट्रेस

परवीन का बिंदास अंदाज उस समय मैगजीन के कवर पेज पर नजर आने लगा. सिर्फ 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े-बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे. धीरे-धीरे प्रॉड्यूसर्स की नजरें भी परवीन पर पड़ने लगीं. परवीन की पहली फिल्म ‘चरित्र’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. फिल्म में उनकी खूबसूरती और अभिनय को फिल्ममेकर ने नोटिस किया.

वर्ष 1974 में रिलीज हुई फिल्म ‘मजबूर’ ने परवीन को कामयाब बना दिया. इसके बाद अमिताभ बच्चन की ही फिल्म ‘दीवार’ में बार डांसर का रोल उन्हें और आगे लेकर गया. एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1970 के दशक में दर्जनों हिट फिल्में दीं. उस दौर के सभी टॉप एक्टर्स के साथ का किया. इनमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर भी शामिल थे. वह 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में शामिल हो गईं. 

पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया ने परवीन को तन्हा और बर्बाद कर दिया

एक दौर में फिल्ममेकर अपने फिल्मों में परवीन का साइन करना सौभाग्य समझते थे. उनकी खूबसूरती भी पीक पर थी. अमिताभ बच्चन के साथ कई  सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रहीं परवीन की निजी जिंदगी दर्द से भरी रही. करियर के पीक परवीन बॉबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी की चपेट में आ गईं. बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर हो गईं और अकेलेपन में समय गुजारने लगीं. कहा जाता है कि वह उस समय महेश भट्ट से बहुत प्यार करती थीं.

सबसे बड़ी बात यह थी कि परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है. महेश भट्ट एक बार परवीन से मुलाकात करने गए थे. उनके मुताबिक, वह हर चीज पर शक करती थीं. परवीन के मुताबिक, जासूसी के लिए उनके एसी में किसी ने चिप लगवाई है. महेश भट्ट ने पूरा एसी सामने ही खुलवाकर चेक कर डाला. एक दफा बम का अलार्म सुनाई दे रहा था, इसलिए वह चलती कार से उतर गईं. परवीन तो कभी-कभार रेंग-रेंगकर भी चलती थीं क्योंकि डर लगता था कि खड़े होकर चलेंगी तो गिर जाएंगी. 

अमिताभ बच्चन तक पर लगाए आरोप

अपनी बीमारी के चलते परवीन बदहवास हो गई थीं. उन्होंने आरोप लगाया था कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर उनके गले में चिप लगा दी है. एक बार तो उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था. हालात यह बन गए कि परवीन को न्यूयॉर्क के पागलखाने में भी रखा गया.

हालात ज्यादा खराब हो गए थे्. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परवीन बॉबी वर्ष 19983 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान  अचानक ही लापता हो गईं. फिर खबर आई कि उन्हें न्यू यॉर्क के पागलखाने भेज दिया गया है. दरअसल परवीन को पुलिस ने न्यू यॉर्क एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और वहां के पागलखाने भिजवा दिया. इसके बाद उन्हें अमेरिका से लाया गया. 

मौत के 72 घंटे बाद सामने आया सच

 परवीन बॉबी की बीमारी ने उन्हें परिवारवालों से भी दूर कर दिया. उनसे कोई मिलने तक नहीं जाता था. उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी पर मोटापा बढ़ गया था. इस मोटापे ने कई बीमारियां दे दी थीं. 22 जनवरी, 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया. उनकी मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी.  इसका खुलासा भी तब हुआ जब घर से बदबू आने लगी. कई दिनों से दूध और अखबार लेने के लिए दरवाजा नहीं खुला. शक होने पर पुलिस आई. दरवाजा तोड़कर घर घोला गया तो बिस्तर पर 1970 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जिंदा लाश बन चुकी थीं. 

अधूरी रह गई अंतिम इच्छा

जांच में पता चला कि परवीन बाबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी. परवीन ने मौत से कुछ दिनों पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था. उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति-रिवाज से हो. दरअसल, परवीन की मौत के बाद दूर के रिश्तेदार-जानकार ही पहुंचे. इसके बाद आनन-फानन में उनका अंतिम संस्कार इस्लाम के नियमों के आधार पर किया गया. परवीन के शरीर को जुहू के सांताक्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने 72 घंटे पहले कुछ खाया भी नहीं था. 

