Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी

‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी

Parineeti Chopra and Raghav Chadha: परिणीति चोपड़ा एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. हाल ही में उन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया है. एक्ट्रेस के लेटेस्ट व्लॉग में उन्होंने बेटे नीर के कमरे को दिखाया है-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 16, 2026 5:35:46 PM IST

parineeti chopra raghav chadha
parineeti chopra raghav chadha


Parineeti Chopra and Raghav Chadha: अक्टूबर 2025 में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता राघव चड्ढा ने अपने बेटे नीर का स्वागत किया. माता-पिता बनने के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. हाल ही में परिणीति ने अपने एक व्लॉग में बताया कि इन दिनों उनका ज्यादातर समय बेटे की देखभाल में ही बीतता है. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो लगभग 99 प्रतिशत समय नर्सरी में ही रहती हैं और अपने कमरे में सिर्फ सोने के लिए जाती हैं, वो भी जब मौका मिले. नींद पूरी न हो पाने के बावजूद वो इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल समय मानती हैं.

You Might Be Interested In

 नीर की नर्सरी 

परिणीति ने अपने बेटे नीर के कमरे की झलक भी दिखाई. उन्होंने बताया कि लोग उन्हें अक्सर चुलबुली और जोशीली समझते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो शांत स्वभाव की हैं और ध्यान लगाना पसंद करती हैं. यही शांति नीर की नर्सरी में भी दिखाई देती है.

कमरे में हल्के और सुकून देने वाले रंगों का इस्तेमाल किया गया है. दीवारों पर हल्का नीला और सफेद रंग है, साथ ही पैनलिंग की गई है जो कमरे को एक अलग ही अंदाज देती है. पूरे कमरे में बेज और सफेद रंग ज्यादा नजर आते हैं, जिससे माहौल शांत और साफ-सुथरा लगता है.

You Might Be Interested In

सजावट में पारिवारिक पसंद की झलक

परिणीति ने बताया कि उन्होंने कमरे की सजावट के लिए क्लासिक और पुराने समय की शैली से प्रेरणा ली. उन्होंने अपने परिवार की पसंद को ध्यान में रखते हुए कमरे को ऐसा रूप दिया जो थोड़ा शांत महसूस हो. उनका कहना है कि वो और राघव दोनों की पसंद काफी मिलती-जुलती है और वे चाहते हैं कि उनका बेटा भी अच्छे सौंदर्यबोध के बीच बड़ा हो.

कमरे में सफेद रंग का पालना रखा है, जिस पर हल्के रंगों वाले खिलौने सजाए गए हैं. एक गोल शेप की बेज अलमारी है, जिसमें रतन की बारीक डिजाइन की गई है. दीवारों पर पुरानी कारों की तस्वीरें लगी हैं. लकड़ी के फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा है, जो राघव के पिता की ओर से उपहार में मिला है. राघव ने बताया कि पहले वो इस कमरे में पढ़ाई करते थे, लेकिन परिणीति ने इसे पूरी तरह बदलकर एक शांत और सुकून भरी जगह बना दिया. उनके अनुसार, इस कमरे में आते ही मन हल्का महसूस होने लगता है.

 शादी से माता-पिता बनने तक का सफर

परिणीति और राघव ने मई 2023 में The Leela Palace Udaipur में शादी की थी. समारोह में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. शादी के दो साल बाद, 19 अक्टूबर 2025 को उनके बेटे नीर का जन्म हुआ और अब दोनों अपने नए जीवन का आनंद ले रहे हैं.

 आने वाली फिल्म

काम के मोर्चे पर, परिणीति जल्द ही फिल्म Talaash में नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन Rensil D’Silva ने किया है. फिल्म में ताहीर राज भसीन, जेनिफर विंगेट, सोनी राजदान, सुमीत व्यास और हरलीन सेठी भी हैं. ये फिल्म इसी साल Netflix पर रिलीज होगी. मां बनने के बाद ये परिणीति की पहली फिल्म होगी.

You Might Be Interested In
Tags: Neerparineeti chopraraghav chadha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026
‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी
‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी
‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी
‘यहीं पर बिताती हैं…’, परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा के कमरे को बदल बनाया बेटे नीर की नर्सरी