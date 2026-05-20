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74 करोड़ की मालकिन हैं परिणीति चोपड़ा, कितनी है राघव चड्ढा की संपत्ति? जानिए कौन है ज्यादा अमीर

Parineeti Chopra or Raghav Chadha: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों ही इन दिनों काफी चर्चे में है. क्या आप जानते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है और कौन कितना पढ़ा लिखा है-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 20, 2026 5:14:51 PM IST

74 करोड़ की मालकिन हैं परिणीति चोपड़ा, कितनी है राघव चड्ढा की संपत्ति? जानिए कौन है ज्यादा अमीर


Parineeti Chopra or Raghav Chadha: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज भारत के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं. दोनों अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं. एक तरफ बॉलीवुड की चमक-दमक है, तो दूसरी तरफ राजनीति और सामाजिक सेवा की दुनिया. यही वजह है कि लोग अक्सर उनकी कमाई, पढ़ाई और पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं.

परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उनकी अनुमानित कुल संपत्ति करीब 74 करोड़ रुपये बताई जाती है. फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट और इवेंट्स के जरिए उन्होंने ये बड़ी संपत्ति बनाई है. मुंबई के बांद्रा इलाके में उनका एक शानदार लग्जरी घर है, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये मानी जाती है. इसके अलावा उनके पास कई महंगी और लग्जरी कारें भी हैं, जिनमें रेंज रोवर वोग, ऑडी Q7 और ऑडी Q4 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. परिणीति की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो साल 2013 से लगातार फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में शामिल होती रही हैं.

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 राघव चड्ढा की संपत्ति कितनी है? (Raghav Chadha Networth)

आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा की अनुमानित नेट वर्थ करीब 50 लाख रुपये बताई जाती है. उनकी संपत्ति में एक साधारण घर, मारुति सुजुकी डिजायर कार, कुछ लाख रुपये का सोना और बॉन्ड व शेयरों में निवेश शामिल है. राघव राजनीति में अपनी सादगी और साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं. उनका जीवन बॉलीवुड की चमक-दमक से काफी अलग माना जाता है.

 कौन है ज्यादा अमीर? (Who is More Rich)

अगर दोनों की संपत्ति की तुलना की जाए, तो परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा से काफी ज्यादा अमीर हैं. जहां परिणीति की नेट वर्थ लगभग 74 करोड़ रुपये है, वहीं राघव चड्ढा की संपत्ति करीब 50 लाख रुपये बताई जाती है.

इस तुलना से साफ है कि बॉलीवुड करियर के कारण परिणीति आर्थिक रूप से काफी आगे हैं.

 पढ़ाई में भी दोनों हैं शानदार (Parineeti Chopra and Raghav Chadha Education)

परिणीति चोपड़ा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई में भी काफी तेज रही हैं. उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स डिग्री हासिल की थी. वो अपने अकादमिक प्रदर्शन में भी टॉपर रही हैं.

वहीं राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी.कॉम की पढ़ाई की और ICAI से CA की डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) और हार्वर्ड केनेडी स्कूल से एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किए हैं.

 परिवार और निजी जिंदगी (Parineeti and Raghav Chadha Personal Life)

परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के अंबाला में हुआ था. उनके पिता पवन चोपड़ा एक बिजनेसमैन हैं और मां का नाम रीना चोपड़ा है. वो बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा की कजिन भी हैं. दूसरी ओर, राघव चड्ढा एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार से आते हैं. उनके पिता सुनील चड्ढा और मां अल्का चड्ढा ने उनकी पढ़ाई और करियर में पूरा सहयोग दिया. दोनों ने साल 2023 में शादी की थी और उनकी शादी काफी चर्चा में रही. हालांकि, उनके बेटे ‘नीर’ को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

Tags: parineeti chopraParineeti Chopra networthraghav chadhaRaghav Chadha Networth
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