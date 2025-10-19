दिवाली पर परिणीति चोपड़ा बनीं बेटे की मां, पापा राघव चड्ढा ने खास अंदाज में दी गुडन्यूज

Parineeti Chopra-Raghav Chaddha Baby: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने दिवाली से एक दिन पहले अपने फैंस के साथ मां बनने की खुशी जाहिर की है. उन्होंने रविवार के दिन दिल्ली में बेबी ब्वॉय को जन्म दिया है. परिणीति चोपड़ा के पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर घर में नन्हें राजकुमार के आने की गुडन्यूज दी है.

परिणीति चोपड़ा ने दिया बेबी ब्वॉय को जन्म

राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कोलैब पोस्ट 19 अक्टूबर की शाम यानी दिवाली से एक दिन पहले शेयर किया है. इस पोस्ट में राघव-परिणीति ने लिखा, फाइनली! हमारा बेटा आ गया! हमें सच में याद ही नहीं कि इस नन्हें मेहमान के आने से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी! हमारी बाहें भरी हैं और दिल उससे भी ज्यादा भरे हैं. पहले हमारे पास एक-दूसरे का साथ था, अब हमारे पास सब कुछ है…प्यार और आभार के साथ, परिणीति और राघव.

परिणीति और राघव को बधाईयां देने में जुटे फैंस

एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को फैंस से लेकर सेलेब्स ने बधाईयां देनी शुरू कर दी हैं. कमेंट्स में अनन्या पांडे, कृति सेनन, भोजपुरी एक्ट्र्रेस मोनालिसा समेत कई सेलेब्स ने प्यार और बधाई दी है. वहीं, फैंस भी भर-भरकर कपल को बधाईयां दे रहे हैं और उनकी खुशी शामिल हो रहे हैं.

बता दें, परिणीति चोपड़ा ने साल 2025 अगस्त महीने में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी के पोस्ट एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें एक व्हाइट कलर का केक था और उसपर गोल्डन क्रीम से 1+1=3 लिखा था. साथ ही केक पर छोटे-छोटे पैरों के निशान भी थे, जो नन्हें मेहमान के आने का संकेत था. साथ ही एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वह अपने पति के साथ पार्क में वॉक करती दिखाई दे रही थीं.

शादी के 2 साल बाद मम्मी-पापा बने परिणीति-राघव

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी साल 2023 सितंबर महीने में राजस्थान के उदयपुर स्थित द लीला पैलेस में हुई थी. परिणीति और राघव की शादी में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कई फिल्मी सितारे और राजनेता शामिल हुए थे. परिणीति और राघव की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था और सीधा सगाई से फैंस को शॉक किया था.

