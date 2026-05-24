Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ से बाबू भैया ने किया किनारा! क्या टूट जाएगी राजू-श्याम-बाबूराव की जोड़ी? जानें पूरा मामला

Paresh Rawal Exits Hera Pheri 3: ‘हेरा फेरी 3’ इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. यह फिल्म शुरुआत से ही चर्चा का विषय बनी हुई है. इस बीच खबर है कि, परेश रावल ने एक बार फिर फिल्म से किनारा कर लिया है. इसके साथ ही एक्टर ने मेकर्स को एडवांस फीस भी वापस कर दी है. ये खबर सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है. परेश रावल के फिल्म छोड़ने के कारण फैंस दुखी हो गए हैं.

आखिर क्या है पूरा मामला?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक, परेश रावल ने मेकर्स को साइनिंग फीस 15% के ब्याज के साथ वापस कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, परेश रावल की फीस कुल 15 करोड़ रुपये तय हुई थी. जिसके लिए उन्हें थोड़ी रकम पहले दी गई थी और बाकी 14.89 करोड़ रुपये फिल्म के रिलीज होने के बाद दिए जाने थे. लेकिन परेश रावल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे. इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू होनी है. जिसके कारण उन्हें अपनी पूरी फीस के लिए 2 साल का इंतजार करना होगा.

मेकर्स ने की एडवांस फीस वापस

जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने एडवांस फीस वापस कर दी है. हालांकि, मेकर्स और एक्टर ने इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. बता दें कि, अक्षय कुमार ने भी इस मुद्दे पर पहले

शुभंकर मिश्रा से बातचीत की थी. एक्टर ने कहा था कि ‘हेरा फेरी 3 फिलहाल नहीं बन रही है.’

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पहले दो पार्ट्स हुए सुपरहिट

‘हेरा फेरी’ और ‘हेरा फेरी 2’ को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था. दोनों पार्ट्स में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने कमाल की एक्टिंग की थी. आज भी फैंस इस फिल्म के दीवाने हैं. वहीं अब तीसरे पार्ट्स का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं परेश रावल के एग्जिट से फैंस काफी दुखी भी नजर आ रहे हैं.

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