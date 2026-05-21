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Salman Khan: भाई-भाई सॉरी! सलमान का गुस्सा देख कांपे पैप्स, ऐसे मांगी भाईजान से माफी; देखें Video

Salman Khan Viral Video: कुछ दिन से लगातार सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना फैंस के लिए काफी चिंताजनक बन गया था. लेकिन एक ही दिन में सुपरस्टार सलमान खान ने समझा दिया कि आखिर माजरा था क्या?

By: Heena Khan | Published: May 21, 2026 7:28:52 AM IST

salman khan viral video
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Salman Khan Viral Video: कुछ दिन से लगातार सलमान खान का सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना फैंस के लिए काफी चिंताजनक बन गया था. लेकिन एक ही दिन में सुपरस्टार सलमान खान ने समझा दिया कि आखिर माजरा था क्या? पैपराजी की हरकत से सलमान खान इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने आधी रात में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाली जिसके बाद हर कोई हैरान था. वहीं अब सलमान खान को हाल ही में पैपराज़ी से माफ़ी स्वीकार करते हुए देखा गया. यह घटना तब हुई जब अस्पताल जाते समय पैपराज़ी ने कथित तौर पर उनकी निजता का उल्लंघन किया था, जिस पर सलमान ने नाराज़गी ज़ाहिर की थी. बता दें कि ये घटना बुधवार को मुंबई में ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में हुई, जहाँ फ़ोटोग्राफ़रों ने एक दिन पहले किए गए अपने बर्ताव के लिए अभिनेता से माफ़ी माँगी. जैसे ही सलमान इवेंट में पहुँचे, उन्हें पैपराज़ी ने घेर लिया; वो उनसे मिलने की कोशिश करते हुए बार-बार “सॉरी” कह रहे थे. 

सलमान ने पैपराज़ी को किया माफ़ 

शोर-शराबा सुनकर अभिनेता आगे झुके और इशारे से पूछा कि क्या हुआ है. जब उन्हें समझ आया कि वो माफ़ी माँग रहे हैं, तो सलमान ने उन्हें स्वीकार किया और इशारा किया कि सब ठीक है. इस सक्सेस पार्टी में कई मशहूर हस्तियाँ शामिल हुईं, जिनमें रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूज़ा, सिद्धार्थ जाधव, महेश मांजरेकर, भाग्यश्री, फ़रदीन खान, सचिन खेडेकर और जितेंद्र जोशी आदि शामिल थे.

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सलमान खान ने निकाली थी भड़ास 

यह माफ़ी तब आई जब सलमान ने सार्वजनिक रूप से मीडिया के कुछ हिस्सों और पैपराज़ी की आलोचना की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल जाते समय पैपराज़ी ने अफ़रा-तफ़री मचाई और एक संवेदनशील पल में उनकी निजी जगह में दखल दिया. बुधवार की सुबह-सुबह सोशल मीडिया पर आकर, सलमान ने एक सख़्त शब्दों वाले पोस्ट में अपनी निराशा ज़ाहिर की. उन्होंने लिखा, “अगर मुझे अस्पताल में कोई प्रेस वाला मेरे दर्द का मज़ा लेते हुए दिखा, तो… वही प्रेस जिसके लिए मैं खड़ा रहा, जिससे बातचीत की, जिसका ध्यान रखा ताकि वो भी अपनी रोज़ी-रोटी कमा सकें. लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसे कमाना चाहते हैं, तो चुप रहें, मज़ा न लें. भाई भाई भाई… ‘मात्रभूमि’ फ़िल्म की माँ की आँख… फ़ोटो ज़्यादा ज़रूरी है या ज़िंदगी?” 

अभिनेता ने आगे फ़ोटोग्राफ़रों के असंवेदनशील बर्ताव के ख़िलाफ़ चेतावनी दी. सलमान ने आगे कहा, “ऐसे में मैं सौ लोगों को जला दूँगा. अगली बार मेरे किसी भाई के दुख के समय मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करके देख लेना. बस कोशिश करके देख लेना… जब भी तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में होगा, तो क्या मैं ऐसा ही बर्ताव करूँगा?” एक और पोस्ट में अभिनेता ने लिखा, “साठ साल का हो गया हूँ, लेकिन लड़ना नहीं भूला हूँ, यह याद रखना. जेल में डालोगे? हाँ, हाँ.”

Salman Khan: सलमान खान की इन 4 पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की बेचैनी! आखिर क्या है माजरा; क्यों परेशान हैं भाईजान?

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